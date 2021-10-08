Пункт пропуску "Дольськ - Мохро" на кордоні з Білоруссю 11 жовтня призупинить роботу
Пункт пропуску "Дольськ - Мохро" на кордоні з Білоруссію у Волинській області 11 жовтня призупинить роботу у зв'язку з будівельними роботами
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
Згідно з повідомленням, 11 жовтня з 9:30 у зв'язку з проведенням будівельних робіт, тимчасово буде припинено пропуск осіб і транспортних засобів через пункт пропуску "Мохро".
Зазначається, що пропускні операції в пункті пропуску з української сторони також тимчасово не здійснюватимуться.
У відомстві зауважили, що громадяни у цей час можуть обирати маршрут до Білорусі через найближчі пункти пропуску: "Доманове" у Волинській області та "Виступовичі" на Житомирщині.
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