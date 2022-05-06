"Путін 9 травня може оголосити щось велике": Кулеба закликав не перебільшувати значення дати, бо "кожного дня можливі зміни"

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному з главами МЗС країн Балтії брифінгу в Києві, повідомляє Укрінформ.

"Мене не турбує 9 травня. По суті, що гірше може статися? Більше ракет полетить у бік України? Росіяни можуть збільшити цю кількість у будь-який момент - до, після чи на 9 травня. Більше російських військ кинуть на Україну? Це теж може статися кожного дня", - сказав Кулеба.

Він додав, що президент РФ Володимир Путін може з пропагандистською метою оголосити в цю дату про щось "велике, грандіозне".

"Починаючи з 24 лютого, ми готові до будь-якого сценарію. І я не хотів би перебільшувати загрози 9 травня, бо кожного дня може щось змінитися", - зазначив очільник МЗС.