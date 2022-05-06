"Путін 9 травня може оголосити щось велике": Кулеба закликав не перебільшувати значення дати, бо "кожного дня можливі зміни"
Україна готова до будь-яких сценаріїв, бо після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого постійно живе у стані загрози
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному з главами МЗС країн Балтії брифінгу в Києві, повідомляє Укрінформ.
"Мене не турбує 9 травня. По суті, що гірше може статися? Більше ракет полетить у бік України? Росіяни можуть збільшити цю кількість у будь-який момент - до, після чи на 9 травня. Більше російських військ кинуть на Україну? Це теж може статися кожного дня", - сказав Кулеба.
Він додав, що президент РФ Володимир Путін може з пропагандистською метою оголосити в цю дату про щось "велике, грандіозне".
"Починаючи з 24 лютого, ми готові до будь-якого сценарію. І я не хотів би перебільшувати загрози 9 травня, бо кожного дня може щось змінитися", - зазначив очільник МЗС.
- 29 квітня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 9 травня Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію росіян.
- 2 травня інформацію про оголошення мобілізації в РФ підтвердив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
- 3 травня CNN повідомило, що Володимир Путін замість так званої спеціальної військової операції 9 травня може оголосити війну в Україні.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у кремлі не планують оголошувати 9 травня загальну мобілізацію та війну Україні.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль з посиланням на дані західних спецслужб заявив, що влада РФ може оголосити повноцінну війну Україні 9 травня 2022 року,
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