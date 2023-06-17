Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Меморандум Путіна передбачав, що країни НАТО повинні демілітаризувати 15 країн, які вступили до Альянсу після травня 1997 року. Напередодні війни, коли він вдруге підвів війська до кордону України, усі вмовляли Путіна зупинитися. Він носом крутив, мовляв, нема в нас діалогу. А зараз Путін вже боїться наслідків контрнаступу ЗСУ, бо не розуміє, куди зможе дійти українська армія", - наголосив Фейгін.

За словами опозиціонера, Путін допускає прорив фронту з боку ЗСУ й не знає, що робити в цьому випадку.

"Путін розуміє, що просто так це все не зупиниться. Зокрема, через те, що союзником України є Захід, а з Заходом жартувати не варто. Розуміючи, що буде військова, фінансова й інша допомога Україні, Путін допускає для себе, що раптом ЗСУ прорвуть ті 90 км, що залишилися до Маріуполя, та 80 км до Мелітополя. І що тоді, коли перерізані будуть фронти? Запасного плану Путін не має, я це зрозумів після зустрічі з військкорами РФ. Путін не знає, що робити й казати в тому випадку, якщо буде досягнутий такий результат", - підкреслив Фейгін.

15 червня повідомлялось, що Сили оборони просуваються на східному й південному напрямках фронту. Біля Вугледара на Донеччині вдалося просунутись до 1 км. На Запорізькому напрямку за тиждень звільнено 7 сіл.

Станом на вечір п'ятниці, 16 червня, відомо, що українські захисники на півдні ведуть активні наступальні дії одразу на кількох напрямках



