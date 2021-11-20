Путін боїться за власне життя та владу, тому авантюра з війною проти України малоймовірна, - Зубов

Таку думку він висловив в ефірі програми “Студія Захід з Антіном Борковським” на Еспресо.TV



“І Сполучені Штати Америки, і Велика Британія, і Німеччина,всі говорять про велику концентрацію російських військ біля кордонів з Україною. А також, що ймовірність повномасштабного вторгнення на територію України є дуже великою. Раціонально Кремль не повинен був анексувати Крим та розпочинати війну на Донбасі, навпаки, потрібно було встановити нормальні відносини з новообраною владою. Всі ці речі зробили Путіна вигнанцем з міжнародної спільноти. Тобто він здатен поводити себе тільки ірраціонально. Так от, наразі для нього не час братися за зброю та й сенсу в цьому немає, оскільки Захід на сьогоднішній день консолідований і розколоти його не вдасться”, - пояснив Зубов



На думку Зубова, Путіну прекрасно дали зрозуміти, що на його “брязкання зброєю” біля кордонів з Україною Захід теж буде використовувати проти нього зброю. Зубов зауважив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну, означатиме війну проти НАТО, що, на його думку, найбільше боїться Путін.



“Путін не буде вдаватись до такої авантюри як війна проти України, адже це означатиме війну проти НАТО. А з НАТО він точно воювати не буде. Путін найбільше в житті боїться двох речей: втратити власне життя та владу. Ось саме конфлікт з НАТО, а Альянс чітко показав, що Україну вони не віддадуть, може призвести до втрати його життя, влади та грошей”, - додав Зубов



Зубов також зауважив, що в разі повномасштабного вторгнення в Україну Путіна чекає така ж сама поразка як і з мігрантами в Білорусі, тільки вже більш складніша і з великим кровопролиттям.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb