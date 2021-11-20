Путін боїться за власне життя та владу, тому авантюра з війною проти України малоймовірна, - Зубов
Російський опозиційний політик Андрій Зубов вважає, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну малоймовірне, оскільки це може призвести до втрати влади для Путіна і навіть його життя
Таку думку він висловив в ефірі програми “Студія Захід з Антіном Борковським” на Еспресо.TV
“І Сполучені Штати Америки, і Велика Британія, і Німеччина,всі говорять про велику концентрацію російських військ біля кордонів з Україною. А також, що ймовірність повномасштабного вторгнення на територію України є дуже великою. Раціонально Кремль не повинен був анексувати Крим та розпочинати війну на Донбасі, навпаки, потрібно було встановити нормальні відносини з новообраною владою. Всі ці речі зробили Путіна вигнанцем з міжнародної спільноти. Тобто він здатен поводити себе тільки ірраціонально. Так от, наразі для нього не час братися за зброю та й сенсу в цьому немає, оскільки Захід на сьогоднішній день консолідований і розколоти його не вдасться”, - пояснив Зубов
На думку Зубова, Путіну прекрасно дали зрозуміти, що на його “брязкання зброєю” біля кордонів з Україною Захід теж буде використовувати проти нього зброю. Зубов зауважив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну, означатиме війну проти НАТО, що, на його думку, найбільше боїться Путін.
“Путін не буде вдаватись до такої авантюри як війна проти України, адже це означатиме війну проти НАТО. А з НАТО він точно воювати не буде. Путін найбільше в житті боїться двох речей: втратити власне життя та владу. Ось саме конфлікт з НАТО, а Альянс чітко показав, що Україну вони не віддадуть, може призвести до втрати його життя, влади та грошей”, - додав Зубов
Зубов також зауважив, що в разі повномасштабного вторгнення в Україну Путіна чекає така ж сама поразка як і з мігрантами в Білорусі, тільки вже більш складніша і з великим кровопролиттям.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Президент США Джо Байден відправив до Москви директора ЦРУ Білла Бернса, щоб попередити Кремль, що США уважно стежать за накопиченням військ РФ поблизу кордону України.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що стурбований повідомленнями про стягування Росією військ до українського кордону.
- Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.
- 20 листопада Сполучені Штати Америки закликали союзників у Європі негайно вжити заходів для стримування Росії від вторгнення до України
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