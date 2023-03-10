Путін доручив ФСБ боротьбу з партизанами на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Президент РФ Володимир Путін поставив задачу покращити “систему протидії тероризму” - посилити боротьбу з українським підпіллям. Цим займатиметься ФСБ.

"Диктатор незадоволений тим, що російська каральні структури досі не змогли взяти під контроль окуповані у 2022 році території й вимагає від них більш жорстких дій. Наразі на Херсонщини та Запоріжжі ворог вже посилив перевірку телефонів місцевих мешканців та обмежив їх вільне пересування, перетворивши регіони у в’язницю просто неба", - йдеться у матеріалі.