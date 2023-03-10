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Путін доручив ФСБ боротьбу з партизанами на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

10 березня, 2023 п'ятниця
04:33
війна з Росією путін

Російська ФСБ боротиметься з українським підпіллям на тимчасово окупованих територіях

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Президент РФ Володимир Путін поставив задачу покращити “систему протидії тероризму” - посилити боротьбу з українським підпіллям. Цим займатиметься ФСБ.

"Диктатор незадоволений тим, що російська каральні структури досі не змогли взяти під контроль окуповані у 2022 році території й вимагає від них більш жорстких дій. Наразі на Херсонщини та Запоріжжі ворог вже посилив перевірку телефонів місцевих мешканців та обмежив їх вільне пересування, перетворивши регіони у в’язницю просто неба", - йдеться у матеріалі.

Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
ФСБ
окуповані території
окупанти
Військові новини
воєнні злочини Росії
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