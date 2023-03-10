Путін доручив ФСБ боротьбу з партизанами на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
Російська ФСБ боротиметься з українським підпіллям на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Президент РФ Володимир Путін поставив задачу покращити “систему протидії тероризму” - посилити боротьбу з українським підпіллям. Цим займатиметься ФСБ.
"Диктатор незадоволений тим, що російська каральні структури досі не змогли взяти під контроль окуповані у 2022 році території й вимагає від них більш жорстких дій. Наразі на Херсонщини та Запоріжжі ворог вже посилив перевірку телефонів місцевих мешканців та обмежив їх вільне пересування, перетворивши регіони у в’язницю просто неба", - йдеться у матеріалі.
- 9 березня стало відомо, що на тимчасово окупованому Запоріжжі не вистачає шкільних педагогів. Російські терористи відправлять у захоплені школи своїх пропагандистів.
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