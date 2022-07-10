Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Головною та пріоритетною метою кремля сьогодні є повний контроль над Донецькою та Луганською областями. Це ключові задачі для Москви. Недаремно вони кидали на Лисичанськ та Сєверодонецьк все, що в них є. Після цього, якщо в них вийде захопити Донецьку та Луганську область, вони оголосять по телевізору, що успішно завершили перший етап "спеціальної військової операції" на території України. Потім вже вони будуть планувати наступ на інших напрямках. Зокрема, на мою думку, ключовим для них був і є Київ. На другому етапі, в цьому багато хто впевнений буде наступ з території Білорусі. Оскільки в другому етапі Мінськ вже підписався взяти участь", - пояснив Сазонов.

Військовослужбовець також додав, що окупанти оголосять про початок другого етапу "спеціальної військової операції" та залучать білоруську армію орієнтовно на початку вересня.

"Зараз важко робити прогнози. Військові аналітики та окупанти говорять про паузу військових дій, однак ЗСУ про це зовсім не знають. Обстріли продовжуються. На мою думку, на початку вересня з інтервалом 1-2 тижні росіяни оголосять про другий етап своєї "військової операції" і залучать білоруську армію для наступу на територію України. Тобто, наступ з території Білорусі може відбутись вже в вересні", - додав Сазонов.



Станом на 6 липня було відомо про те, що білоруські військові проводять заходи з інженерного обладнання позицій на Волинському та Рівненському напрямках

9 липня командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що здійснив робочу поїздку у Північну операційну зону, прикордонну з Республікою Білорусь. Там тривають заходи з підсиленням оборони

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