Путін готовий перейти ту межу, яку не збирався переходити ні рік тому, ні навесні, - нардеп Рахманін про можливе вторгнення РФ

Про це він заявив у програмі "Політклуб Віталія Портникова" на Еспресо.TV.



"Чому я говорю про те, що незважаючи на те, що коли американці та британці почали говорити про великі загрози, де-факто ситуація була не такою критичною. Якщо ми виносимо за дужки теорії про підвищення ставок, були об'єктивні причини. Перша - аналіз розвідувальних заходів, які проводить Росія останнім часом, є набагато глибшим, інтесивнішим та специфічнішим, ніж це було за всі 7,5 років війни", - сказав Рахманін.



За його словами, у США та Великій Британії відзначили, що так російська розвідка не працювала ще ніколи.



"Друга історія - є підстава вважати, що за допомогою агентурної і кіберрозвідки - вони мають підстави думати, що Путін психологічно готовий перейти ту межу, яку не збирався переходити ні рік тому, не навесні. Підстава вважати так є", - вважає нардеп.



Він також розповів, чому вважає, що Путін може це собі дозволити.



"Путін пішов на режим припинення вогню, послабив хватку в Мінському процесі, тому що у нього були певні очікування щодо м'якості Зеленського і можливість витиснути з нього те, що він намагався нам напхати з 2015 року - кабальні Мінські угоди, які де-факто руйнують нам державу. І коли він зрозумів, що навіть з м'яким, кволим, немасштабним Зеленським це не проходить, може підвищувати ставки і знову зробити те, що він зробив в 2014-2015 році", - підсумував Рахманін.

Нагадаємо, станом на початок листопада 2021 року біля кордону України та на тимчасово окупованих територіях Росія зосередила угруповання військ загальною чисельністю близько 90 тис. осіб.