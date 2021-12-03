Путін готовий перейти ту межу, яку не збирався переходити ні рік тому, ні навесні, - нардеп Рахманін про можливе вторгнення РФ
Народний депутат Сергій Рахманін вважає, що президент РФ Володимир Путін не зміг нав'язати президенту Володимиру Зеленському примус до виконання Мінських умов
Про це він заявив у програмі "Політклуб Віталія Портникова" на Еспресо.TV.
"Чому я говорю про те, що незважаючи на те, що коли американці та британці почали говорити про великі загрози, де-факто ситуація була не такою критичною. Якщо ми виносимо за дужки теорії про підвищення ставок, були об'єктивні причини. Перша - аналіз розвідувальних заходів, які проводить Росія останнім часом, є набагато глибшим, інтесивнішим та специфічнішим, ніж це було за всі 7,5 років війни", - сказав Рахманін.
За його словами, у США та Великій Британії відзначили, що так російська розвідка не працювала ще ніколи.
"Друга історія - є підстава вважати, що за допомогою агентурної і кіберрозвідки - вони мають підстави думати, що Путін психологічно готовий перейти ту межу, яку не збирався переходити ні рік тому, не навесні. Підстава вважати так є", - вважає нардеп.
Він також розповів, чому вважає, що Путін може це собі дозволити.
"Путін пішов на режим припинення вогню, послабив хватку в Мінському процесі, тому що у нього були певні очікування щодо м'якості Зеленського і можливість витиснути з нього те, що він намагався нам напхати з 2015 року - кабальні Мінські угоди, які де-факто руйнують нам державу. І коли він зрозумів, що навіть з м'яким, кволим, немасштабним Зеленським це не проходить, може підвищувати ставки і знову зробити те, що він зробив в 2014-2015 році", - підсумував Рахманін.
- Нагадаємо, станом на початок листопада 2021 року біля кордону України та на тимчасово окупованих територіях Росія зосередила угруповання військ загальною чисельністю близько 90 тис. осіб.
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