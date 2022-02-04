Путін готовий зустрітися із Зеленським у разі виконання Україною попередніх домовленостей, - Пєсков
Президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і звинуватив українську сторону в невиконанні попередніх домовленостей
Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.
Він заявив, що Росія прагнула провести таку зустріч іще кілька років тому.
"Ми вважаємо, що вона мала відбутися давно. І вони повинні проходити регулярно. Але для того, щоб це відбувалося, необхідно, щоб хоч щось виконувалося з попередніх домовленостей", - додав Дмитро Пєсков.
- Нагадаємо, 31 січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що виконання Мінських угод означає знищення України.
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