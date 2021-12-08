Путін і Байден проведуть ще одні переговори, - Пєсков

Про це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив журналістам "РИА Новости".



Він уточнив, що терміни наступних переговорів лідерів держав ще не визначені, проте вони мають відбутися "дуже оперативно".



За словами представника президента РФ, спершу Путін і Байден призначать своїх представників для обговорення конфронтаційної ситуації та питання стратегічної безпеки на континенті.



"Президенти говорили про те, що після контактів представників потрібно буде поспілкуватися ще раз. Але зараз, в цей момент відповісти, коли це буде можливо, неможливо", - сказав він журналістам.

Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну

Після розмови з російським президентом Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.