Путін хоче позбавляти російських паспортів за "фейки про війну"
Президент Росії запропонував відбирати паспорти РФ за "провини" у тих людей, котрі набули російське громадянство через "приєднання" їхніх земель до Росії
Про це повідомила "Медуза"
Президент РФ Володимир Путін вніс поправку до законопроєкту (схваленого в першому читанні) про можливість забирати російські паспорти у тих, хто розповсюджує "фейки про війну". Норма стосуватиметься не тих, хто народився безпосередньо в Росії, а людей, котрі це громадянство набули. Приміром через "приєднання Росією окупованих територій".
Як пише видання, Путін доповнив перелік "злочинів", за які можна позбавляти громадянства. До списку увійшли: поширення фейків про ЗС РФ і дискредитація російської армії, наруга над прапором і гербом Росії, участь у діяльності небажаної організації, заклики до сепаратизму та посягання на життя державного діяча і заклики до екстремізму.
Рішення про позбавлення громадянства може бути прийняте незалежно від того, коли саме людина "оступилася".
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