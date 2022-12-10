"Путін хоче власну політичну порнографію перенести в реальність", - Портников
Журналіст Віталій Портников вважає, що погляди Путіна значно не збігаються з реальністю та його можливостями
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Я вважаю, що Путін ніколи не сумнівається в правильності своєї концепції бачення світу. І в цьому є велика проблема. Оскільки, коли з ними розмовляєш, то це питання не фактів, а це питання їхнього уявлення про те, що світ влаштований так, як вони його бачать і не інакше", - пояснив Портников.
Журналіст наголосив, що погляди Путіна не збігаються з реальністю.
"Я це називаю, якщо так можна, глядацькою аудиторією порнофільмів. Якщо люди дивляться порнографічні фільми, то в них складається враження, що статеві стосунки в реальному житті складаються так само. Проте це не так. Всього цього не відбувається. Однак, якщо вірити, що все відбувається, як у порнофільмах, то вас чекає розчарування. Тому Путін ось така людина. Він хоче політичну порнографію перенести в реальність", - додав він.
- 9 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія "запізно" розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оскільки її президент "розраховував домовитися в межах Мінських угод"
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