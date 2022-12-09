Путін заявив, що почав повномасштабне вторгнення "запізно", бо "розраховував домовитися в межах Мінських угод"

Про це повідомив президент Росії Володимир Путін.

За словами Путіна, розпочинати повномасштабні воєнні дії в Україні потрібно було раніше, утім він розраховував вирішити ситуацію миром.

"Вочевидь, ми пізно зорієнтувалися, чесно кажучи. Можливо, і раніше все це треба було починати. Просто ми розраховували, що зможемо домовитися в межах Мінських мирних угод", - заявив президент РФ.

Утім він зазначив, що домовлятися все одно доведеться, оскільки до домовленостей Росія готова. Проте після заяви Меркель "незрозуміло, як домовлятися, з ким і які будуть гарантії".

8 червня ексканцлер Ангела Меркель заявила, що у 2008 році виступила проти вступу України до НАТО, аби не провокувати Володимира Путіна.

7 грудня Меркель заявила, що Україна не була у 2008 році готова до вступу в НАТО, а Мінські угоди у 2014 році дали їй час, аби стати сильнішою.

9 грудня Путін також повідомив, що РФ розглядає можливість скорочення видобутку нафти через запровадження цінового ліміту.