Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Путін заявив, що почав повномасштабне вторгнення "запізно", бо "розраховував домовитися в межах Мінських угод"

Путін заявив, що почав повномасштабне вторгнення "запізно", бо "розраховував домовитися в межах Мінських угод"

9 грудня, 2022 п'ятниця
20:47
війна з Росією Володимир Путін

Росія "запізно" розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оскільки її президент "розраховував домовитися в межах Мінських угод"

Про це повідомив президент Росії Володимир Путін.

За словами Путіна, розпочинати повномасштабні воєнні дії в Україні потрібно було раніше, утім він розраховував вирішити ситуацію миром.

"Вочевидь, ми пізно зорієнтувалися, чесно кажучи. Можливо, і раніше все це треба було починати. Просто ми розраховували, що зможемо домовитися в межах Мінських мирних угод", - заявив президент РФ.

Утім він зазначив, що домовлятися все одно доведеться, оскільки до домовленостей Росія готова. Проте після заяви Меркель "незрозуміло, як домовлятися, з ким і які будуть гарантії".

  • 8 червня ексканцлер Ангела Меркель заявила, що у 2008 році виступила проти вступу України до НАТО, аби не провокувати Володимира Путіна. 
  • 7 грудня Меркель заявила, що Україна не була у 2008 році готова до вступу в НАТО, а Мінські угоди у 2014 році дали їй час, аби стати сильнішою.
  • 9 грудня Путін також повідомив, що РФ розглядає можливість скорочення видобутку нафти через запровадження цінового ліміту.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Читайте також:
Олексій Данілов
8 грудня, 2022 четвер
"Капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи": Данілов про заяву Меркель щодо переговорів з РФ
путін
9 грудня, 2022 п'ятниця
В ISW сказали, кого Путін намагається ввести в оману, коли говорить про різні цілі в Україні
8 грудня, 2022 четвер
Росіяни обстріляли Харківщину: ракета влучила у приватний будинок, постраджали четверо людей
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.41
    Купівля 39.41
    Продаж 40.12
  • EUR
    Купівля 40.74
    Продаж 41.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
9 грудня
21:49
Шахед
США ввели нові санкції проти Росії через отримання та використання іранських дронів
21:27
світло
Оновлено графіки стабілізаційних відключень у Києві. Подробиці
21:17
Норвегія надасть Україні $100 млн на відновлення пошкодженої війною інфраструктури
21:06
Мая Санду
Санду очолює рейтинг довіри політикам Молдови, проросійський Додон - другий у списку, - опитування
21:04
Рамзан Кадиров
Опозиційний до Кадрова блогер, який зник у Швеції, живий і перебуває під захистом поліції, - ЗМІ
20:33
Ощадбанк
Ощадбанк подав скаргу проти РФ до Європейського суду з прав людини
20:27
Російський олігарх Олександр Євтушенков отримав вирок від ВАКС
Конфісковані в Україні активи російського олігарха вперше передали в управління Фонду держмайна
20:22
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Найближчими тижнями Україна отримає зенітну зброю та ракети для ППО від Великої Британії 
20:07
Упродовж доби росіяни завдали 4 ракетні та 9 авіаційних ударів і 25 разів били з РСЗВ
20:03
нафта
Вартість основного сорту нафти РФ Urals обвалилась до $43,7 за барель
20:00
OPINION
Ігор Гулик
"Володар хаосу". Путін і російські націоналісти
19:38
Німеччина уряд
Німецька компанія отримала замовлення на два ЗРК Skynex для України, - ЗМІ
19:18
ракетні системи США
Білий дім підтвердив виділення нового пакету військової допомоги Україні на $275 млн
19:06
Ексклюзив
карта Херсон Мелітополь Миколаїв
Дельта р. Дніпро з островами на Херсонщині - це буде сірою зоною та місцем зустрічі ДРГ, - військовий експерт Катков
19:02
Олімпіада-2022, збірна Росії
МОК продовжив санкції проти спортсменів з Росії та Білорусі
18:47
санкції проти Росії
Члени ЦВК РФ і співробітники Кремля: на кого США наклали санкції за порушення прав людини в Україні
18:45
Денис Шмигаль
Черговість надання електрики: Шмигаль назвав чотири пріоритети розподілу послуги
18:40
МОЗ
Діти зможуть отримувати ліки безоплатно: Україна закупить препарат проти спінальної мʼязової атрофії
18:35
Наживо
Як радянські спецслужби знищували українську інтелігенцію. Програма "НеІстфак" о 18:30
18:32
Литва прапор
Литва надасть Україні експрес-тести на коронавірус на суму близько €730 тис.
18:24
Ексклюзив
Москва_Кремль
РФ прагне вдавати готовність до перемовин і вплинути на істеблішмент США щодо згоди з окупацією України, - аналітик Бурковський
18:03
OPINION
Володимир Горбач
Росіяни просять для себе примусове психіатричне лікування
17:51
Ексклюзив
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган фактично стане контролером акційного пакету російської енергетики для Європи після нових перемовин з Путіним, - експерт-міжнародник Краєв
17:50
дрова
"Ворог атакує об'єкти генерації": жителям Харківщини для опалення нададуть дрова, мешканцям Донеччини - буржуйки
17:43
Оновлено
У торговому центрі Москви спалахнула масштабна пожежа: загинула людина, збитки сягають 30 млрд рублів
17:16
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із прем'єром Британії співпрацю в обороні та енергетичну ситуацію в Україні
17:09
Катували ветеранів АТО на Харківщині: чотирьох російських військових судитимуть за воєнні злочини
Катували ветеранів АТО на Харківщині: чотирьох російських військових судитимуть за воєнні злочини
17:03
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді
Прем’єр-міністр Індії скасував зустріч із Путіним через ядерний шантаж України, - Bloomberg
17:00
Микола Княжицький
Комітет Ради підтримав законопроєкти про заборону структур РПЦ і передачу двох лавр до ПЦУ, - Княжицький
16:58
Слово року у Німеччині
У Німеччині вислів Шольца про війну в Україні обрали "словом року"
16:53
Анонс
війна та волонтери
У засіках, на складах, але не на фронті: чому волонтери не можуть передати допомогу
16:48
путін путлер
Путін припустив скорочення видобутку нафти через цінову стелю
16:44
Донорство крові
Донорство безпечне на 100%: МОЗ спростувало міфи та закликало здавати кров
16:36
енергосистема
Впродовж зими в енергосистемі існуватиме дефіцит, - Укренерго
16:35
"Не підлягає відновленню": Кім заявив, що пошкоджену росіянами будівлю Миколаївської ОДА знесуть
16:22
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:21
Дмитро Лубінець
Російські загарбники мобілізують жінок на тимчасово окупованих територіях, — омбудсмен
16:18
Ексклюзив
Путін
Є наказ Путіна - берегти техніку і не берегти людей, - військовий оглядач Попович
16:11
Ексклюзив
Обстріл Херсон
Херсон по факту є лінією фронту, обстріли й зараз не вщухають, - пресофіцер комендатури оборони Плетенчук
16:08
опалення
У Краматорську через відключення електроенергії призупинили теплопостачання
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV