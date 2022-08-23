Путін хоче всієї України: прагне зробити те саме, що вже зробив з Кримом, - Борис Джонсон

Політик поділився деталями під час Кримської платформи, яка транслювалася в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми бачимо, що Путін планує напад на нову територію України. Президент Росії хоче всієї України. Путін хоче зробити з Україною те саме, що вже зробив із Кримом. Путін розгортає все більше військових сил у Криму, що загрожує решті території України", - зазначив Джонсон.

Політик додав, що від 2014 року Путіну байдуже до будь-яких міжнародних правил та угод.

"2014 року Путін силоміць почав захоплювати територію європейської країни вперше з 1945 року. Путін проігнорував те, що Росія сама визнавала Крим українською територією. Від анексії Криму люди переживають брутальне порушення людських прав з боку російських окупаційних органів - переслідування кримських татар, свавільні арешти", - зауважив Борис Джонсон.

22 серпня дипломат Павло Клімкін написав, що заява Володимира Путіна про те, що Україна та Білорусь не можуть існувати як незалежні держави свідчить про те, що російський диктатор хоче укласти новий пакт Молотова - Ріббентропа.

23 серпня в етері Еспресо адвокат Микола Полозов розповів, що Путін пропонує перемовини, бо хоче залишити за собою новоокуповані території.

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