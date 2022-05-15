Чеський журналіст висловив таку думку в етері Еспресо.

"Володимир Путін не відновлює Радянський Союз, на мою думку, його амбіції ширші - свій погляд він направив скоріше на Російську імперію, як таку. Тоді фінам варто почати хвилюватися, як і шведам та чехам", - зазначив Соукуп.

Журналіст додав, що агресивна політика Кремля зайшла настільки далеко, що зазвичай нейтральні Швеція та Фінляндія виявили бажання вступити в НАТО.

"Із технічного боку Швеція та Фінляндія давно тісно співпрацювали з НАТО. Але вступ в Альянс - це глибший рівень взаємодії. Це також дуже важливо зі символічної точки зору, адже Фінляндія та Швеція розуміють, що все зайшло надто далеко і їм необхідно вступити в НАТО. Тобто Кремлю варто задуматися, що йому такого вдалося зробити, щоб держави з такими традиціями нейтралітету раптом вирішили, що гру закінчено й необхідно терміново вступати в Північноатлантичний Альянс", - зауважив Ондржей Соукуп.

Нещодавно Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО. Парламент країни має почати обговорення рішення щодо вступу до НАТО в понеділок, 16 травня, а у вівторок, 17-го, визначитися з ратифікацією.

Після завершення Другої світової війни Швеція, як і сусідня з нею Фінляндія, дотримувалися геополітичного нейтралітету й принципово відмовлялися від членства у НАТО.

З моменту повномасштабного збройного вторгнення РФ до України (з 24 лютого 2022 року) Фінляндія та Швеція вирішили переглянути свої позиції щодо НАТО. На їхню адресу вже лунають погрози від кремлівських пропагандистів.

Швеція готується подати заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу вже у вівторок, 17 травня 2022 р.

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