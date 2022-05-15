English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Путін хоче захопити не лише Україну: Фінляндія і Швеція також в небезпеці, - чеський журналіст Соукуп
Ексклюзив

Путін хоче захопити не лише Україну: Фінляндія і Швеція також в небезпеці, - чеський журналіст Соукуп

15 травня, 2022 неділя
17:20
війна з Росією Путін

Міжнародний оглядач "Hospodářské noviny" Ондржей Соукуп вважає, що амбіції президента Росії Володимира Путіна ширші, ніж відновлення Радянського союзу, адже агресор хоче також захопити Фінляндію та Швецію, щоб відновити Російську імперію

Чеський журналіст висловив таку думку в етері Еспресо.

"Володимир Путін не відновлює Радянський Союз, на мою думку, його амбіції ширші - свій погляд він направив скоріше на Російську імперію, як таку. Тоді фінам варто почати хвилюватися, як і шведам та чехам", - зазначив Соукуп.

Журналіст додав, що агресивна політика Кремля зайшла настільки далеко, що зазвичай нейтральні Швеція та Фінляндія виявили бажання вступити в НАТО.

"Із технічного боку Швеція та Фінляндія давно тісно співпрацювали з НАТО. Але вступ в Альянс - це глибший рівень взаємодії. Це також дуже важливо зі символічної точки зору, адже Фінляндія та Швеція розуміють, що все зайшло надто далеко і їм необхідно вступити в НАТО. Тобто Кремлю варто задуматися, що йому такого вдалося зробити, щоб держави з такими традиціями нейтралітету раптом вирішили, що гру закінчено й необхідно терміново вступати в Північноатлантичний Альянс", - зауважив Ондржей Соукуп.

  • Нещодавно Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО. Парламент країни має почати обговорення рішення щодо вступу до НАТО в понеділок, 16 травня, а у вівторок, 17-го, визначитися з ратифікацією.
  • Після завершення Другої світової війни Швеція, як і сусідня з нею Фінляндія, дотримувалися геополітичного нейтралітету й принципово відмовлялися від членства у НАТО.
  • З моменту повномасштабного збройного вторгнення РФ до України (з 24 лютого 2022 року) Фінляндія та Швеція вирішили переглянути свої позиції щодо НАТО. На їхню адресу вже лунають погрози від кремлівських пропагандистів.
  • Швеція готується подати заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу вже у вівторок, 17 травня 2022 р.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Чехія
Радянський Союз
Володимир Путін
Швеція
Фінляндія
окупація
російська агресія
Російська імперія
Читайте також:
карта бойових дій-мала
13 травня, 2022 п'ятниця
Карта бойових дій в Україні станом на 16:00 13 травня
гаубиці М777
13 травня, 2022 п'ятниця
Артилерія "зриває" наступ росіян. Більшість американських гаубиць M777 вже на передовій, - Пентагон
Дмитро Кулеба
13 травня, 2022 п'ятниця
"Путін зможе святкувати": Кулеба заявив, що блокування Угорщиною нафтового ембарго проти РФ може зруйнувати єдність ЄС
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.44
    Купівля 31.44
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.6
    Продаж 33.29
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
15 травня
17:51
Ексклюзив
знищена техніка ворога
Ворог підкидає нові резерви, які не повернуться, - військовий експерт Грабський
17:46
біженці Чехія
У Чехії знайшли притулок близько 200 тис. біженців з України
17:44
Відновлював залізничне сполучення між ОРДО й РФ: посадовцю Укрзалізниці повідомили про підозру
17:43
гаубиці М777
ЗСУ показали американські гаубиці M-777 на передовій у дії
17:42
Ексклюзив
Після поразки в Україні Путін може розпочати війну проти Грузії, - військовий експерт Копчак
17:40
Укрзалізниця з 1 червня відновлює маршрут потяга Львів-Чернівці
17:18
військкомат в РФ
У різних регіонах РФ вже 11 раз підпалювали військкомати, - ЗМІ
17:15
евакуація людей
Із Сєвєродонецька сьогодні під обстрілом евакуювали 10 людей, зокрема чотирьох дітей
17:09
На фото гурт Kalush Orchestra на сцені Євробачення
Укрпошта створить марку присвячену Kalush Orchestra
17:01
Єнс Столтенберг
Наступ Росії провалюється, Україна може виграти цю війну, - Столтенберг
16:54
День пам’яті жертв політичних репресій:
15 травня Україна вшановує жертв влаштованих Сталіним репресій
16:47
київські електрички
Від завтра київські електрички знову ходитимуть до Тетерева
16:40
Луганська область
Ворог з артилерії 11 разів обстріляв 14 травня Сєвєродонецьк, поранено 9 людей
16:31
МН17 суд
Справа MH17: на засіданні 16 травня заслухають прокурорів і адвокатів обвинуваченого Пулатова
16:25
НАТО
У новій стратегії НАТО Росію оголосять прямою загрозою країнам Альянсу, - Bloomberg
16:22
Ексклюзив
ЗСУ знищили втрати рф
Під Білогорівкою ЗСУ знищили 85% особового складу окупантів, - боєць ТрО Лисичанська
16:16
На фото Святослав Вакарчук виконує пісню для українських захисників
На свій день народження Вакарчук заспівав "Еверест" на передовій під Харковом. Поруч із нерозірваною міною
16:12
Дмитро Кулеба
Набуття Україною статусу кандидата на вступ до Євросоюзу є неминучим, - Кулеба
16:07
Путін
Якщо Путін накаже вдарити ядерною зброєю, його можуть прибрати свої ж генерали, - Христо Грозев
16:05
Окупанти обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі: пошкоджено будинки й гаражі
15:55
Джермелл Чарло та Браян Кастаньо (попереду)
Американський боксер переміг нокаутом та став абсолютним чемпіоном світу
15:55
харківське метро
За два тижні у Харкові запрацює метро
15:51
російські військові окупанти
Росія планує провести мобілізацію жінок на тимчасово окупованих територіях, - Денісова
15:48
Руслан Стефанчук
Україна не прийме будь-які замінники вступу до Європейського Союзу, - Стефанчук
15:44
Маріупольці масово гинуть через антисанітарію й відсутність лікування, - радник мера
15:30
На фото люди, які домовились про працевлаштування
Угорщина спростила працевлаштування для українських біженців
15:28
Луганська область
На Луганщині майже щодня фіксують випадки мародерства. Крадуть побутову і оргтехніку, – голова ОВА
15:22
Харківська область
На Харківщині газопостачання відновили для 14,5 тис. споживачів
15:08
Ексклюзив
Дружини бійців "Азову"
Під час екстракції важливо забрати також полеглих героїв "Азовсталі", – дружини захисників Маріуполя
15:06
Ексклюзив
Джо Байден недостатньо ефективний у розмові з Путіним, - дружини захисників Маріуполя щодо евакуації з Азовсталі
14:57
Ексклюзив
Реджеп Таїп Ердоган
Все, що у нас залишається - це звернутися до президента Туреччини, - дружина героя Маріуполя Керод
14:53
Ексклюзив
Маріуполь
Евакуацією цивільних з "Азовсталі" займалися виключно азовці. Усіх інших росіяни не пропускали, – дружини захисників Маріуполя
14:50
Ексклюзив
папа Франциск
Папа Франциск заявив, що готовий відвідати Маріуполь й допомогти його захисникам, — дружини героїв з Азовсталі
14:46
Ексклюзив
Пораненим захисникам "Азовсталі" ампутують кінцівки без знеболювальних, просто ріжуть наживо, - дружини героїв Маріуполя
14:38
Ексклюзив
Маріуполь
Наші чоловіки зробили достатньо для захисту Маріуполя, щоб бути евакуйованими, - дружина командира полку "Азов"
14:38
Ексклюзив
Азовсталь
Ситуація з пораненими жахлива, але треба рятувати весь гарнізон, - дружина захисника Маріуполя Арсенія
14:36
Ексклюзив
Дружини бійців "Азову"
Шанси на порятунок героїв Азовсталі дуже великі, якщо всі активізуються, – дружини героїв
14:22
На фото рідні захисників Азовсталі
Родичі захисників Маріуполя вирушили в Стамбул, щоб подякувати Ердогану
14:19
Ексклюзив
Захисники Азовсталі п'ють лише склянку технічної води на день, - дружини бійців
14:19
Бен Ходжес
У Росії вважають реальним сценарій капітуляції у війні з Україною, - американський генерал Ходжес
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV