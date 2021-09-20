Путін ховається в бункері не від коронавірусу, а від замаху, - Піонтковський

Про це він заявив в етері програми "Студія Захід з Антоном Борковським" на Еспресо.TV.



Як наголосив аналітик, саме загрозою замаху слід пояснювати озвучене через державні медіа РФ його повторне рішення піти на "самоізоляцію", а також скасувати політ до Душанбе.



"Він реально боявся, що його могуть прибрати під час цієї логістичної операції", - зазначив Андрій Піонтковський.



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Крім того, як наголосив Піонтковський, подібне повнстю нівелює "ефективність" російського антикоронавірусного препарату Sputnik V, яким нібито було щеплено як Путіна, так і його команду.



"Вдумайтеся: Путін демонстративно, на увесь світ висловлює сумніви в ефективності "найбільшого" російського наукового досягнення Sputnik V! Ви пам'ятаєте, які зусилля були спрямовані на його просування?! Як вони з ножем до горла ґвалтували Україну, намагаючись всунути їй Sputnik V. І раптом він спокійно каже, що не вірить в ефективність Sputnik V. Виявляється, він контактував з якимось хворим і він боїться", - наголосив політолог.











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