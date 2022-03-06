Путін може обстріляти російські міста та звинуватити в цьому Україну, - РНБО
Російська влада готується обстрілювати житлові квартал своїх міст поблизу кордону та звинуватити у цьому ЗСУ
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України у Telegram.
"В умовах фактичної поразки військового вторгнення в Україну російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріли житлових кварталів російських міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових", - заявили в центрі.
У РНБО вважають, що це може бути використано як підставу для оголошення в Росії загальної мобілізації.
"З урахуванням дій російської армії в Україні, провокації в російських містах супроводжуватимуться численними жертвами серед мирного населення з метою створення "красивої картинки", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що такі сценарії Росія неодноразово використовувала як привід до бойових дій в Афганістані, Чечні та Абхазії.
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