Путін може обстріляти російські міста та звинуватити в цьому Україну, - РНБО

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України у Telegram.



"В умовах фактичної поразки військового вторгнення в Україну російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріли житлових кварталів російських міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових", - заявили в центрі.



У РНБО вважають, що це може бути використано як підставу для оголошення в Росії загальної мобілізації.



"З урахуванням дій російської армії в Україні, провокації в російських містах супроводжуватимуться численними жертвами серед мирного населення з метою створення "красивої картинки", - йдеться у повідомленні.



Там додали, що такі сценарії Росія неодноразово використовувала як привід до бойових дій в Афганістані, Чечні та Абхазії.

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