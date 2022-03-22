Путін може вдатися до операції під фальшивим прапором, включаючи хіматаку -Байден
Президент РФ уже притиснутий до стінки, бо не прогнозував такого масштабу і єдності західного світу, заявив президент США Джо Байден під час зустрічі з бізнесом
Про це пише "Європейська правда" із посиланням на CNN.
"Чим більше спина Путіна притискається до стіни, тим більш жорстку тактику він може застосувати", - сказав американський президент.
Байден навів приклад такої жорсткої тактики - застосування рф гіперзвукових ракет.
Джо Байден також зазначив, що росія може вдатися до "операцій під фальшивим прапором", включно із можливою хімічною атакою.
"Коли він починає говорити про щось, що на його думку збираються зробити НАТО, Україна чи Сполучені Штати, це лише означає саме це він сам готується зробити. І це не жарт", - відзначив Джо Байден.
На зустрічі з бізнесом він нагадав про те, що США надали Україні та союзникам по НАТО $2 млрд. Зокрема, Україна отримала військове обладнання, яке "створює хаос для російських військових,їхніх танків, гелікоптерів та літаків".
Нагадаємо, президент США Джо Байден допускає, що Сполучені Штати можуть зазнати кібератаки з боку Росії проти урядових установ і об’єктів критично важливої інфраструктури.
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