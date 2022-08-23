Путін мріяв про відновлення Радянського Союзу, але не врахував волю народу України, - Княжицький
Народний депутат Микола Княжицький вважає, що Путін мріє про відновлення Радянського Союзу та величі Росії
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Зараз 100 років від часу заснування Радянського Союзу. І для Путіна, який мислить цими символами, як будь-який фашист чи нацист, будь-яка кругла дата – це шанс відновити Радянський Союз і свою велич. Він готувався до війни й саме зараз вирішив почати цю війну. Але він якраз не враховував, що є воля народу", - пояснив Княжицький.
Народний депутат наголосив, що недооцінка українського народу - головна помилка Путіна.
"Йому здавалося, що з українською владою можна буде домовитися, чи злякати її, чи купити, чи знищити, а український народ буде підкорятися, як підкоряються зараз росіяни Путіну. А український народ нікому не підкоряється – і це головна помилка Путіна. Він не зрозумів, що цей народ буде боронити свою державу і я переконаний, що зараз українці переможуть”, - додав він.
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