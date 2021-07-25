Путін нагородив орденом свого касира Ковальчука

Нагороду присуджено "за великий внесок у реалізацію соціально значущих проектів в Республіці Крим", йдеться в указі Путіна № 434 за 25 липня 2021 року, передає Еспресо.TV.



Документ розміщено за цим посиланням.







Юрія Валентиновича Ковальчука в ньому названо "громадським діячем".



Довідка



На окупованому росіянами українському півострові Крим Ковальчук володіє вкраденим після анексії виробництвом вин під торговельними марками "Массандра" й "Новий світ", а також низкою туристичних об'єктів.



Його тісне знайомство з Путіним почалося 1991 року в міській раді Санкт-Петербургу. Тоді Путін займався там іноземними інвестиціями, а Ковальчук - спільними підприємствами.



1996 року вони разом заснували дачний кооператив "Озеро".



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Наразі Юрій Ковальчук володіє головними "сімейними" активами клану Володимира Путіна - банком "Росія" та "Національною медіа групою", що контролює основні телевізійні канали й газети РФ.



За приблизними підрахунками його статки дорівнюють $2-3 млрд, але йдеться лише про відому частину бізнесової імперії Ковальчука.



Перебуває під міжнародними санкціями.



В американських урядових документах проходить як "особистий касир" Путіна.



За інсайдерськими даними, має визначальний вплив на рішення російського правителя (включно з методами лікування).





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