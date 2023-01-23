Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Росіяни намагатимуться розширити білоруський фронт, але це поки теоретичні наміри путінського режиму й особисто Путіна. У нього зараз немає ресурсів, він намагається реалізувати свої задуми різними способами. Путін повернув Герасимова, який буде малювати карту. Зараз ресурси мають важливе значення. У Росії за цей рік з ресурсами все зі знаком мінус", - підкреслив Самусь.

За словами військового експерта, у росіян залишилося близько пів року, щоб реалізувати будь-які плани, тому що далі відбудеться катастрофічне падіння російської економіки через обмеження нафтогазового сектору.

"В Україні навпаки, ми отримуємо озброєння і вже готові до проведення наступальних операцій. У найближчі два місяці ворог намагатиметься прорвати оборону ЗСУ на Донбасі та спробувати повністю окупувати Донеччину та Луганщину, поступово схиляючи наших партнерів й Україну до переговорів. На більше у росіян не вистачить ресурсів, але в України свої наміри", - додав Самусь.

Протягом 2023 року противник спробує прорвати фронт й оточити захисників України, а також не відмовиться від спроби узяти українську столицю, вважають у РНБО.

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