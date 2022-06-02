Журналістка висловила таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Я переконана, що Путін наслідує радянського диктатора Йосипа Сталіна у використанні продовольства як важеля впливу. Президент Росії не зважає на людські жертви: йому байдуже, що люди голодують, чи то в північній Африці, чи то в Україні. Агресор готовий натиснути на цей важіль, аби виграти війну та досягти якихось поставлених цілей. Водночас мені не подобаються чіткі паралелі між Путіним і Сталіним, бо президент країни-агресорки зі своєю пропагандою є дещо іншим. Він ще не вдався до масових вбивств та арештів, оскільки його пропаганда працює значно ефективніше, ніж колись пропаганда Сталіна. Але у них є певні точки дотику. Путін вслід за більшовиками та Сталіним також розуміє, що продовольство можна перетворити у зброю з метою знищення та маніпуляції людьми. Ймовірно на початку війни Путін добре усвідомлював, що якщо йому вдасться зупинити експорт українського зерна, навіть вдавшись до його викрадення, це вдарить по українській економіці й стане для нього важливим козирем", - зазначила Епплбом.

Історикиня висловила підтримку ідеї, що міжнародні партнери України повинні долучитися до розв'язання проблеми заблоковуваних Росією українських портів.

"Зараз видається, що президент Росії Путін намагається використати функціонування портів в обмін на скасування санкцій. Гадаю, що в наступні кілька місяців мова піде саме про це. Я підтримую і сподіваюся на підтримку світових лідерів щодо створення гуманітарного коридору в Чорному морі, який забезпечували б іноземні судна - турецькі, французькі, можливо й американські, які б захищали Одеський порт та експорт зерна в цілому. Є побоювання з цього приводу, адже російські війська можуть вдатися до обстрілів вантажів. Оскільки криза тільки набирає обертів, надіюсь, що такий варіант розвитку подій серйозно візьмуть до уваги. Я й інші впливові особи підтримуємо таке рішення. Міністр закордонних справ Литви Лінас Антанас Лінкявічюс нещодавно письмово висловив свою підтримку. Сподіваюсь, що зовсім скоро це стане реальністю", - зауважила Енн Епплбом.

Reuters повідомляє, що Туреччина веде конфіденційні переговори як з РФ, так і з Україною, щоб відкрити коридор для зерна через Босфор.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що єдиний формат розблокування українських портів, який може спрацювати, це військові конвої для суховантажів з зерном.

31 травня стало відомо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва розблокує судноплавство у Чорному морі, якщо Україна розмінує прибережні води. Того ж дня голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що українська держава продовжує працювати спільно з ООН для розблокування роботи портів та відновлення експорту.

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