Путін найближчими днями відвідає Туреччину, - ЗМІ
Перед візитом російського президента Володимира Путіна до Туреччини, який відбудеться вже найближчими днями, дипломатична робота в Анкарі щодо "зернової угоди" значно активізувалася
Про це інформує турецька газета Milliyet.
"Президент Росії Володимир Путін найближчими днями відвідає Туреччину. Таким чином, Путін вперше після початку російсько-української війни відвідає країну-член НАТО", - йдеться у повідомленні.
Турецьке ЗМІ зазначило, що у рамках зернової ініціативи Росія здійснює переговори з Україною, США та країнами ЄС через Туреччину.
"У рамках ініціативи Туреччина здійснює багатосторонню дипломатію з відповідними країнами у координації зі своїми установами, такими як міністерство торгівлі, а також міністерство закордонних справ і національної оборони. Перед візитом Путіна дипломатичність у вирішенні проблем, що стояли до ініціативи, ще більше зросла", - додали там.
У Milliyet також нагадали, що зростання цін на зерно на світових ринках через ескалацію напруги в Чорному морі ще раз виявило важливість угоди про Чорноморський зерновий коридор, яка завершилася 17 липня. Дипломатія з Туреччиною в центрі була відроджена для пожвавлення зернової ініціативи.
- У середу, 2 серпня, відбувся телефонний дзвінок лідерів Росії та Туреччини. У ході розмови Реджеп Ердоган і Володимир Путін домовилися про візит російського президента до Анкари.
- 7 серпня відбулося засідання турецького уряду за головування президента країни. У порядку денному, зокрема, було питання зернової ініціативи, а також можливий візит Путіна під кінець цього місяця.
- На засіданні рада національної безпеки Туреччини обговорила ситуацію з повномасштабним вторгненням Росії в Україну та закликала сторони якнайшвидше домовитись про завершення війни.
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