Путін найближчими днями відвідає Туреччину, - ЗМІ

Про це інформує турецька газета Milliyet.

"Президент Росії Володимир Путін найближчими днями відвідає Туреччину. Таким чином, Путін вперше після початку російсько-української війни відвідає країну-член НАТО", - йдеться у повідомленні.

Турецьке ЗМІ зазначило, що у рамках зернової ініціативи Росія здійснює переговори з Україною, США та країнами ЄС через Туреччину.

"У рамках ініціативи Туреччина здійснює багатосторонню дипломатію з відповідними країнами у координації зі своїми установами, такими як міністерство торгівлі, а також міністерство закордонних справ і національної оборони. Перед візитом Путіна дипломатичність у вирішенні проблем, що стояли до ініціативи, ще більше зросла", - додали там.

У Milliyet також нагадали, що зростання цін на зерно на світових ринках через ескалацію напруги в Чорному морі ще раз виявило важливість угоди про Чорноморський зерновий коридор, яка завершилася 17 липня. Дипломатія з Туреччиною в центрі була відроджена для пожвавлення зернової ініціативи.