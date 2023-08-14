Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Путін найближчими днями відвідає Туреччину, - ЗМІ

Путін найближчими днями відвідає Туреччину, - ЗМІ

14 серпня, 2023 понедiлок
10:51
Світ Путін Ердоган

Перед візитом російського президента Володимира Путіна до Туреччини, який відбудеться вже найближчими днями, дипломатична робота в Анкарі щодо "зернової угоди" значно активізувалася

Про це інформує турецька газета Milliyet.

"Президент Росії Володимир Путін найближчими днями відвідає Туреччину. Таким чином, Путін вперше після початку російсько-української війни відвідає країну-член НАТО", - йдеться у повідомленні.

Турецьке ЗМІ зазначило, що у рамках зернової ініціативи Росія здійснює переговори з Україною, США та країнами ЄС через Туреччину.

"У рамках ініціативи Туреччина здійснює багатосторонню дипломатію з відповідними країнами у координації зі своїми установами, такими як міністерство торгівлі, а також міністерство закордонних справ і національної оборони. Перед візитом Путіна дипломатичність у вирішенні проблем, що стояли до ініціативи, ще більше зросла", - додали там.

У Milliyet також нагадали, що зростання цін на зерно на світових ринках через ескалацію напруги в Чорному морі ще раз виявило важливість угоди про Чорноморський зерновий коридор, яка завершилася 17 липня. Дипломатія з Туреччиною в центрі була відроджена для пожвавлення зернової ініціативи.

  • У середу, 2 серпня, відбувся телефонний дзвінок лідерів Росії та Туреччини. У ході розмови Реджеп Ердоган і Володимир Путін домовилися про візит російського президента до Анкари.
  • 7 серпня відбулося засідання турецького уряду за головування президента країни. У порядку денному, зокрема, було питання зернової ініціативи, а також можливий візит Путіна під кінець цього місяця.
  • На засіданні рада національної безпеки Туреччини обговорила ситуацію з повномасштабним вторгненням Росії в Україну та закликала сторони якнайшвидше домовитись про завершення війни.
Росія
Володимир Путін
Туреччина
зерно
Чорне море
Читайте також:
Живиця та Рудик тримають прапор "Смоленської держави"
13 серпня, 2023 неділя
"В союзі з майбутньою Білоруссю": депутат облради зі Смоленщини виїхав до ЄС й оголосив про боротьбу за відокремлення від Росії
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
13 серпня, 2023 неділя
Росіяни кажуть, що відкрили вогонь аби зупинити суховантаж на шляху до Ізмаїла. Але інших підтверджень немає
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
13 серпня, 2023 неділя
Польща прикриє кордон з Білоруссю вертольотами "Апачі" й танками "Абрамс"
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.94
    Купівля 36.94
    Продаж 37.67
  • EUR
    Купівля 40.66
    Продаж 41.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
14 серпня
12:28
морська міна
На курорті біля узбережжя Румунії в морі вибухнула міна
12:25
"Робота велася за десятьма напрямками": влада заявила про розробку механізму реінтеграції Донеччини
12:24
СБУ оголосила підозру російському інформатору
Збирав дані про позиції української артилерії під Авдіївкою: СБУ оголосила підозру російському інформатору
12:18
вулкан. Ілюстративне зображення
В Італії вулкан Етна почав вивергати лаву
12:07
OPINION
Олексій Голобуцький
Маніпуляція – це головний сенс буття Арестовича
12:05
рубль долар
У РФ курс рубля до євро впав до найнижчого рівня з березня 2022 року
12:02
Костянтин Жеваго
Україні не обійтися без приватних інвестицій, - Костянтин Жеваго
11:57
електроенергія
У низці областей 6 разів вимикалися ЛЕП і підстанції Укренерго: ситуація в енергосистемі станом на 14 серпня
11:55
Ексклюзив
ЗСУ
Боєць "Легіону Свободи" розповів, як ворог відступаючи затягає українських військових у пастку, щоб накрити авіацією та артилерією
11:54
Роберто Манчіні
Євро-2024: Тренер збірної Італії подав у відставку перед матчем з Україною
11:40
Сергій Наєв
Наєв назвав причину зменшення кількості ударів РФ по Чернігівщині
11:09
Очільник міноборони Китаю Лі Шанфу
Очільник міноборони Китаю Лі Шанфу цього тижня відвідає РФ і Білорусь
11:08
Окупанти обстріляли Запорізький район
Російська армія за добу обстріляла 10 областей України: є загиблі та поранені. Ситуація в регіонах
10:58
Оновлено
міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер
В Україну вперше від початку війни приїхав міністр фінансів Німеччини
10:52
У Вірменії загинув тимчасовий повірений у справах України Сенченко
10:31
Сергій Наєв
"Ніхто ніколи не відкидав": Наєв про ймовірність повторного наступу на Київ й загрозу вагнерівців для України
10:27
Харківщина
Ворог уночі обстріляв Ізюм: поранено жінку
10:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 серпня: ціни в обмінниках
10:11
Сергій Наєв
У ЗСУ не виключають певних дій вагнерівців у прикордонних районах Польщі та Литви
10:01
OPINION
Віктор Трегубов
У війні винен Путін, а не "не такі" українці
09:53
Ексклюзив
Сергій Згурець
Україна заходить на друге ідеологічне коло, коли робить ставку на дух та витривалість армії, - Згурець
09:47
ЗСУ
На південному фланзі Бахмутського напрямку ЗСУ звільнили вже 40 кв. км території, - Маляр
09:41
Огляд
міжнародний огляд
Чи могли б F-16 змінити темпи контрнаступу та як турки стежать за кораблями РФ. Акценти світових ЗМІ 14 серпня
09:32
Окупанти обстріляли Запорізький район
Окупанти обстріляли Запорізький район: двоє людей загинуло
09:08
На Київщині сталася транспортна подія з вантажним потягом, низка рейсів прибуватиме до столиці із затримкою
09:05
Торнадо
На сході Китаю пронісся руйнівний торнадо: 2 загиблих, 15 поранених
08:56
Оновлено
На фото: система ППО
Сили оборони знищили ворожий вертоліт, 8 "калібрів" та 15 ударних БПЛА
08:51
вибух - ілюстрація
У США під час авіашоу впав радянський винищувач МіГ-23
08:44
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
У Силах оборони сказали, чому на півдні ворог не може забезпечити логістику у темпі бойової робити
08:36
Оновлено
Атака на Одесу
Ворог атакував Одесу: є постраждалі, від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж
08:32
Обстріли Херсона, Херсонщина
Армія РФ вночі вдарила по житлових кварталах Херсона: постраждали троє людей
08:32
психологічне здоров'я
Дихання може впливати на формування пам'яті людини, - дослідження
08:19
Інфографіка
Росія втратила за добу війни 530 солдатів, 19 бойових бронемашин та 9 дронів
08:05
Ілон Маск та Марк Цукерберг
Цукерберг заявив, що Маск "несерйозно налаштований" на бій і "настав час рухатися далі". Маск відповів
08:03
OPINION
Олексій Петров
Без Єрмака нічого не відбувається...
07:42
Tesla авто
Tesla знижує ціни в Китаї на деякі версії Model Y
07:40
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво ракет в КНДР перед початком навчань США та Південної Кореї
06:54
кокаїн
У Чехії знайшли кокаїну на €83 млн серед вантажу бананів
06:39
російські військові окупанти
ISW: Російський інформаційний простір використовує успіх ЗСУ в Урожайному для критики свого командування
06:36
ЗСУ, шеврон з прапором
У Франції пройшли підготовку вже 6 тис. українських військових
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV