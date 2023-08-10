У Туреччині Україну та РФ закликали негайно розпочати переговори
Рада національної безпеки Туреччини на засіданні в середу обговорила ситуацію з повномасштабним вторгненням Росії в Україну та закликала сторони якнайшвидше домовитись про завершення війни
Про це йдеться в заяві за підсумками засідання турецької Ради нацбезпеки.
Члени ради детально обговорили перебіг війни між Росією та Україною та "її можливі наслідки для нашого регіону на наступних етапах", а також констатували, що "ескалація напруженості в Чорному морі не відповідає нічиїм інтересам".
"До всіх сторін скерували заклик негайно сісти за стіл переговорів і покласти край війні", – йдеться в повідомленні.
Також Рада нацбезпеки Туреччини підкреслила, що повернення до "зернової угоди" дозволить "запобігти можливим негативним наслідкам у нужденних країнах і сприятиме продовольчій стабільності".
Зазначимо, що Рада національної безпеки Туреччини складається із начальника штабу, окремих членів ради міністрів і президента Туреччини та займається розробкою політики національної безпеки.
- Нагадаємо, 9 серпня Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про намір відновити зернову угоду в "розширеному масштабі" і закликав західні країни "виконати обіцянки".
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