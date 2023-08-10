У Туреччині Україну та РФ закликали негайно розпочати переговори

Про це йдеться в заяві за підсумками засідання турецької Ради нацбезпеки.

Члени ради детально обговорили перебіг війни між Росією та Україною та "її можливі наслідки для нашого регіону на наступних етапах", а також констатували, що "ескалація напруженості в Чорному морі не відповідає нічиїм інтересам".

"До всіх сторін скерували заклик негайно сісти за стіл переговорів і покласти край війні", – йдеться в повідомленні.

Також Рада нацбезпеки Туреччини підкреслила, що повернення до "зернової угоди" дозволить "запобігти можливим негативним наслідкам у нужденних країнах і сприятиме продовольчій стабільності".

Зазначимо, що Рада національної безпеки Туреччини складається із начальника штабу, окремих членів ради міністрів і президента Туреччини та займається розробкою політики національної безпеки.