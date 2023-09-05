Путін назвав єврейське походження Зеленського "прикриттям героїзації нацизму"
Володимир Путін заявив, що країни Заходу використовують єврейське походження Володимира Зеленського для "прикриття героїзації нацизму"
Про це повідомляють пропагандистські видання ТАСС та "РИА.Новости".
Путін заявив, нібито Зеленського обрали президентом України "західні куратори" і назвав "огидним" те, що він "прикриває героїзацію нацизму". Президент РФ також заявив, що Зеленський таким чином "прикриває" тих, хто нібито "очолив Холокост в Україні".
"Це робить всю ситуацію надзвичайно огидною тим, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і прикриває тих, хто свого часу очолював Холокост в Україні, а це знищення 1,5 млн осіб", - сказав Путін.
- Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Україні заради вступу до НАТО доведеться відмовитися від Києва та перенести столицю.
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