Путін назвав єврейське походження Зеленського "прикриттям героїзації нацизму"

Про це повідомляють пропагандистські видання ТАСС та "РИА.Новости".

Путін заявив, нібито Зеленського обрали президентом України "західні куратори" і назвав "огидним" те, що він "прикриває героїзацію нацизму". Президент РФ також заявив, що Зеленський таким чином "прикриває" тих, хто нібито "очолив Холокост в Україні".

"Це робить всю ситуацію надзвичайно огидною тим, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і прикриває тих, хто свого часу очолював Холокост в Україні, а це знищення 1,5 млн осіб", - сказав Путін.