Путін назвав Революцію Гідності "держпереворотом" і причиною окупації Криму

Про це він сказав на пресконференції у четвер, 23 грудня.



"Загострення почалося у 2014 році. До цього часу ми, незважаючи на те, що Радянський Союз припинив існування, частина історичних російських територій з населенням історичної Росії опинилась за межами РФ, перш за все в Україні, ми з цим змирилися, нормально до цього поставилися та сприяли становленню цієї держави. Ми готові були працювати з усіма урядами, якої б зовнішньополітичної орієнтації вони не притримувалися", - заявив президент РФ.



За словами Путіна, Росія знала про західну орієнтацію України і продовжувала з нею співпрацювати, незважаючи на газові конфлікти, а "жодні дії стосовно Криму" РФ чинити не збиралася.



"Але що сталося у 2014 році? Кривавий держпереворот. Людей вбивали і спалювали. Я не кажу, хто правий, а хто винний, ясно, що було незаконне невдоволення громадян України з приводу того, що відбувалося в країні. Так чинний тоді президент Янукович з усім погодився. Три міністри іноземних справ - Польщі, Німеччини та Франції дали гарантії мирного розвитку ситуації і мирного процесу. Я тоді розмовляв з президентом США - за його ініціативою - він попросив мене також підтримати цей процес. Усі погодились. Через день-два - держпереворот. Навіщо? Відповіді немає. Президент Янукович і так з усім погодився. Він був готовий піти з влади хоч завтра", - сказав Путін.



Він додав, що вибори та перемога опозиції була "неминучою" і "про це всі знали".



"Піля цього виник Крим. А як ми могли відмовити Севастополю і Криму, людям, які там проживають, взяти їх під свій захист і під крило? Неможливо. Нас поставили в ситуацію, коли ми не могли вчинити інакше. Чи ми мали безвольно спостерігати за тим, що відбуваються на південному заході, на Донбасі, який з початку формування Радяньского Союзу у 1922-1924 роках не мислив себе інакше, аніж частина Росії?", - сказав президент РФ.



Путін стверджує, що України до створення Радянського союзу не існувало і "засунули туди історичні території з народом, якого ніхто не запитував".



Нагадаємо, Путін назвав розпад СРСР трагедією та заявив, що бачив карти поділу Росії.

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