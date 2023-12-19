Путін назвав жителів України "російськими людьми": добірка фейків і маніпуляцій за 19 грудня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 19 грудня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Російський TG-канал "Украина.ру" написав: "Ким би не були формальні очільники сучасної України, але в політиці вони давно реалізують програму радикальних українських націоналістів і неонацистів. Послідовна дерусифікація, боротьба з канонічною церквою і РФ, яку націоналісти вважають екзистенційною загрозою. Якщо будь-які українські політики заїкаються про перемир'я, їм погрожують розправою воєнізовані угруповання націоналістів".

Дезінформація: Диктатор В. Путін заявив: "Українці – братський народ, а південний схід України – територія проживання російських людей".

Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Офіс Президента усвідомлює ілюзорність рішення саміту ЄС про відкриття переговорів щодо вступу з Україною та Молдовою. Фактично нам дали порожній символ".