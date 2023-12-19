Путін назвав жителів України "російськими людьми": добірка фейків і маніпуляцій за 19 грудня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 19 грудня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 19 грудня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Російський TG-канал "Украина.ру" написав: "Ким би не були формальні очільники сучасної України, але в політиці вони давно реалізують програму радикальних українських націоналістів і неонацистів. Послідовна дерусифікація, боротьба з канонічною церквою і РФ, яку націоналісти вважають екзистенційною загрозою. Якщо будь-які українські політики заїкаються про перемир'я, їм погрожують розправою воєнізовані угруповання націоналістів".
Дезінформація: Диктатор В. Путін заявив: "Українці – братський народ, а південний схід України – територія проживання російських людей".
Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Офіс Президента усвідомлює ілюзорність рішення саміту ЄС про відкриття переговорів щодо вступу з Україною та Молдовою. Фактично нам дали порожній символ".
- Російські ЗМІ також пишуть, що власники готелів у Буковелі нібито платять співробітникам військкоматів, аби ті не заважали їхнім гостям.
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