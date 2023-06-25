Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вірогідність застосування Росією ядерної зброї наближається до нуля. Мої чотири так званих "ні" від Піонтковського. По-перше, це нічого не змінює у перебігу війни. Припустімо, він вдарить по якомусь українському місту, або, як тепер пропонують, по польській Познані, для того, щоб Америка, як вони розраховують, продемонструвала свою безпомічність, не відповівши. І тоді вона розвалиться. Цікавий, до речі, підхід до виправдання своїх злочинів, як Путін сказав: ми помстимося Заходу за їх минулі та майбутні злочини. По-друге, Путіну пояснили американці ще в жовтні, що буде за цей удар. Путіна просто вб'ють. Ще одна причина. Путін не має кнопки, яку можна натиснути, щоб завдати ядерного удару. Ця ядерна кнопка – це метафора. Ядерний удар вимагає взаємодії дюжини офіцерів генерального штабу, рядових військ і так далі. Наступна причина – це категорична позиція Китаю, який дуже жорстко забороняє їм це робити. Але, бачите, от таким ударом по Запорізькій ГЕС майже всі причини знімаються, - зазначив Піонтковський.

За словами політолога, Путін розлючений тією дією причин, які забороняють йому використовувати ядерну зброю.

"Більш вірогідно, що Путін може підірвати на території Росії Курську АЕС. І оголосити велетенську катастрофу в Росії й припинення війни. Те, що він не здатен, боїться і не зможе здійснити ядерний напад, посилює шанси його компенсаторної якоїсь іншої катастрофи, на яку він може наважитись. Окрім того, є ще й інші опції схожих катастроф, титановий завод в Криму. Якщо Крим втрачається, пропадає, тоді до чортової матері, передамо його зараженим. Це серйозніше, ніж ядерна зброя", - підкреслив Піонтковський.