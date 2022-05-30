Путін не переможе, ми з українцями думками і серцями, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія не зможе перемогти у розв'язаній проти України війні, а німецький народ думками і серцями завжди з українцями
Про це очільник уряду ФРН сказав у відеозверненні під час телемарафону Save Ukraine, що проходить у центрі Берліна, передає Укрінформ.
"Ми разом з вами – думками та серцями", – звернувся Шольц до українців.
Він зауважив, що Німеччина разом із партнерами надає допомогу, щоб українська економіка не зазнала колапсу, надсилає зброю, щоб українці захищали себе.
Також Німеччина прийняла близько 800 тис. біженців із України.
"Путін не переможе… Ми разом з вами, ми об'єднані", - наголосиввін і додав, що "ми будуємо плани повоєнного відновлення України".
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