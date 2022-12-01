Про це вона сказала під час трансляції Київського безпекового форуму в етері Еспресо.

"Українці борються не лише за своє власне виживання, українці борються за всіх нас. Спроби Путіна здійснити насильницьке завоювання, його воєнні злочини та ядерний шантаж, його намагання зробити голод зброєю й заморозити Україну, мають бути відбиті й переможені. Якщо цього не станеться, світ стане набагато більш небезпечним. І тоді згасне не лише світло в Україні, світло суверенної й демократичної нації, яка бореться за своє власне майбутнє", - зауважила Нуланд.

Заступниця Державного секретаря США з політичних питань також додала, що США повели за собою весь світ, надавши безпрецедентні обсяги воєнної, економічної та гуманітарної підтримки Україні та українському народу.

"Буквально щойно, Президент Байден звернувся до Конгресу за додатковим пакетом у 37 млрд доларів для того, аби Україна не лише пережила ці випробування, а й розквітла як суверенна, захищена й демократична країна, а Володимир Путін зазнав стратегічної поразки. Держсекретар Блінкен оголосив про 53 млн доларів для закупівлі критично необхідного електрообладнання у США на додачу до 50 млн доларів для придбання електрогенераторів, які ми вже надали. Путін не повинен досягти своєї мети, зануривши українців у темряву й холод після того, як він не досяг своєї мети на полі бою. Він зазнав поразки завдяки стійкості, хоробрості й силі українського народу", - підкреслила Нуланд.

1 грудня, на 31-у річницю Загальнонаціонального референдуму, який підтвердив незалежність України, її територіальну цілісність і непорушність кордонів, у столиці відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум

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