Про це повідомляє The Washington Post.

За інформацією джерела, ФСБ попереджала Путіна про негативну реакцію, але він особисто вважав краще обміняти Медведчука на частину з героїв Азовсталі.

"В Україні дуже багато раділи, що повернули додому доблесних воїнів, а в Москві дуже багато хто з огидою побачив, що для Путіна дійсно важливо. ФСБ розуміла наслідки того, як угода виглядатиме для громадськості", - йдеться у матеріалі.

Журналісти також відзначили, що посередниками в переговорах були бізнесмен Роман Абрамович та саудівський наслідний принц Мохаммед бін Салман.

21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.

Згодом СБУ оприлюднила відео перших хвилин звільнення українських захисників.

29 вересня у Росії заговорили про екстрадицію командирів "Азова", звільнених із полону.

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