Путін не прислухався до ФСБ, яка виступала проти обміну героїв Азовсталі на Медведчука, - The Washington Post
ФСБ попереджала Володимира Путіна, що в Росії негативно відреагують на обмін українських полонених на Віктора Медведчука
Про це повідомляє The Washington Post.
За інформацією джерела, ФСБ попереджала Путіна про негативну реакцію, але він особисто вважав краще обміняти Медведчука на частину з героїв Азовсталі.
"В Україні дуже багато раділи, що повернули додому доблесних воїнів, а в Москві дуже багато хто з огидою побачив, що для Путіна дійсно важливо. ФСБ розуміла наслідки того, як угода виглядатиме для громадськості", - йдеться у матеріалі.
Журналісти також відзначили, що посередниками в переговорах були бізнесмен Роман Абрамович та саудівський наслідний принц Мохаммед бін Салман.
- 21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.
- Згодом СБУ оприлюднила відео перших хвилин звільнення українських захисників.
- 29 вересня у Росії заговорили про екстрадицію командирів "Азова", звільнених із полону.
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