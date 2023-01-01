Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією "Путін не розуміє, що українці зроблені із заліза": Посол США Брінк про атаку дронів на Київ у новорічну ніч

"Путін не розуміє, що українці зроблені із заліза": Посол США Брінк про атаку дронів на Київ у новорічну ніч

1 січня, 2023 неділя
11:48
війна з Росією посольство США

Посол США Бріджит Брінк висловила впевненість, що РФ не вдасться зламати Україну за допомогою терору цивільного населення

Про це Брінк написала у twitter

Таким чином вона відреагувала на масовану атаку дронами та ракетами у ніч проти 1 січня, під час якої у Києві та області було знищено 32 повітряні цілі ворога.   

"Неймовірно.  Росія холодно і боягузливо напала на Україну в перші години нового року.  Путін, схоже, досі не розуміє, що українці зроблені із заліза.  Америка абсолютно впевнена, що Україна переможе у 2023 році. Слава Україні!" - написала Брінк. 

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Київщина
США
новини Києва
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Суровкін і Шойгу на нараді з Путіним
28 грудня, 2022 середа
"Ганьба, поразка, розвал": у РНБО відповіли на вимогу Кремля визнати анексію 4 областей у мирному плані
Андрій Піонтковський
31 грудня, 2022 субота
У РФ є перші передвісники громадянської війни, - Піонтковський
Шойґу і Герасімов
29 грудня, 2022 четвер
Герасімов і Шойгу можуть залишити Пригожина біля Бахмута, щоб той показав, який він полководець, - військовий експерт Мусієнко
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.95
    Купівля 39.95
    Продаж 40.77
  • EUR
    Купівля 41.52
    Продаж 42.68
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
1 січня
13:12
Обстріл Києва 31 грудня
За добу 31 грудня 50 українців отримали поранення через атаки РФ
12:58
Ексклюзив
Запоріжжя
РФ 31 грудня обстріляла Запоріжжя: троє людей поранено
12:42
снігопад
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні чекати на похолодання
12:42
Обстріли Донеччини 31 грудня
Обстріли Донеччини: 31 грудня РФ ударила по 11 населених пунктах, пошкоджено 19 будинків
12:41
Зеленський та Нетаньягу вели переговори про обмін ППО на голосування України в ООН щодо Палестини, - ЗМІ
12:20
Обстріли лікарні в Херсоні в новорічну ніч
У новорічну ніч ворог ударив по обласній дитячій лікарні Херсона: загинула людина, ще одна - поранена
12:15
Скотт Паркер
Клуб українців Яремчука та Соболя у Бельгії очолив тренер з АПЛ
12:04
OPINION
Ігор Танчин
Почнемо з Нового року…
12:02
обстріл Київ 31.12.2022
Росія змінює тактику обстрілів України, - ГУР
11:55
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 5 кораблів РФ
11:35
Аеропорт Кабула
У військовому аеропорту Кабула стався вибух, декілька людей загинули
11:35
Світло
У новорічну ніч енергосистема України зазнала вже 13-ої масованої атаки дронами, - Укренерго
11:29
Хмельницький, ракетний удар
У Хмельницькому померла 22-річна дівчина, яку госпіталізували після російського обстрілу
11:25
діти
Російська армія вбила в Україні 452 дитини, 876 - поранила
11:15
Буковельський експрес
Укрзалізниця: 6200 пасажирів провели новорічну ніч у потязі
10:59
російська армія, мобілізація
В ГУР розповіли, чого чекати від Росії на початку 2023 року
10:58
голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
В Укренерго спрогнозували, чи загрожує країні блекаут
10:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 січня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
10:17
Ексклюзив
Чим швидше і сильніше ЗСУ вдарять на південь від Запоріжжя, тим відчайдушніше тікатимуть росіяни, - полковник Грант
10:03
OPINION
Сергій Фурса
Ракета вдарила по вулиці мого дитинства...
10:00
вибух, Миколаїв, вибухи, ракетний удар, Миколаївщина
Упродовж доби ворог обстрілював Миколаївщину: зруйновано будинки, є 7 постраждалих
09:57
Швеція
Швеція перебрала від Чехії головування у Раді ЄС та пообіцяла подальшу підтримку України
09:32
Хорватія
Хорватія з 1 січня увійшла до єврозони
09:30
Пожежа на Харківщині, новорічна ніч
Обстріли Харківщини: 31 грудня ворог гатив з мінометів та артилерії, у Куп'янську сталася пожежа
09:10
Інфографіка
російські війська окупанти
За добу окупанти втратили 760 військових, 46 БПЛА, 12 крилатих ракет та 2 танки
09:00
Оновлено
Київ, ракетний удар, вибух
Над Києвом ППО збила 32 об'єкти: уламки ракети впали на авто
08:50
ЗСУ Бахмут
Росіянам важко підтримувати поточний темп війни через зменшення запасу боєприпасів, - ISW
08:30
Безпілотник, збитий протиповітряною обороною в новорічну ніч
У новорічну ніч захисники знищили 45 БПЛА "Шахед"
08:08
OPINION
Григорій Маленко
Втома від війни? Не дочекаються
08:00
Обстріли Нікополя в новорічну ніч
Обстріли Нікопольщини: у новорічну ніч окупанти атакували житлові квартали, є поранений
07:45
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин замовив нову міжконтинентальну ракету й закликав збільшити ядерний арсенал КНДР
07:20
Запоріжжя, ракетний удар
Упродовж доби росіяни здійснили 31 ракетний і 12 авіаційних ударів: під ураженням інфраструктура восьми областей
06:50
путін путлер
В ISW пояснили, як Путін прагне створити образ ефективного лідера
06:34
Піротехніка, салюти, феєрверки
Поліція Вінниці затримала чоловіка, який запускав піротехніку в новорічну ніч
00:56
Херсон
РФ залишила Херсон та околиці без світла, - ОВА
00:36
ЗСУ
ЗСУ ліквідували російського снайпера, - офіцер Штефан
00:32
Порошенко
У новому році Путіна чекає поразка, а нас – перемога, - Порошенко
00:13
Робота ППО в Бєлгороді
У Бєлгороді спрацювала ППО
00:00
Володимир Зеленський
"Нехай цей рік буде роком повернення": новорічне звернення президента Володимира Зеленського
2022, субота
31 грудня
23:40
Олександр Зінченко
Зінченко допоміг "Арсеналу" перемогти "Брайтон" в АПЛ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV