"Путін не розуміє, що українці зроблені із заліза": Посол США Брінк про атаку дронів на Київ у новорічну ніч
Посол США Бріджит Брінк висловила впевненість, що РФ не вдасться зламати Україну за допомогою терору цивільного населення
Про це Брінк написала у twitter.
Таким чином вона відреагувала на масовану атаку дронами та ракетами у ніч проти 1 січня, під час якої у Києві та області було знищено 32 повітряні цілі ворога.
"Неймовірно. Росія холодно і боягузливо напала на Україну в перші години нового року. Путін, схоже, досі не розуміє, що українці зроблені із заліза. Америка абсолютно впевнена, що Україна переможе у 2023 році. Слава Україні!" - написала Брінк.
- 31 грудня Бріджит Брінк заявила, що ракетні удари РФ лише посилюють рішучість США та України у війні проти Росії.
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