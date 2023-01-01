Про це Брінк написала у twitter.

Таким чином вона відреагувала на масовану атаку дронами та ракетами у ніч проти 1 січня, під час якої у Києві та області було знищено 32 повітряні цілі ворога.

"Неймовірно. Росія холодно і боягузливо напала на Україну в перші години нового року. Путін, схоже, досі не розуміє, що українці зроблені із заліза. Америка абсолютно впевнена, що Україна переможе у 2023 році. Слава Україні!" - написала Брінк.

31 грудня Бріджит Брінк заявила, що ракетні удари РФ лише посилюють рішучість США та України у війні проти Росії.

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