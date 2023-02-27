Путін незабаром може зіткнутися з дефіцитом новобранців, - ISW

Про це повідомляє звіт ISW.

Російська призовна система щорічно бере на термінову службу 260 тисяч нових солдатів. Путіну, можливо, доведеться подумати про збільшення кількості солдатів термінової служби, щоб у майбутньому отримати збільшення мобілізаційного ресурсу.

Але закони демографії не схвалюють таке рішення. У Росії щорічно виповнюється 18 років приблизно 800 тисячам юнаків. Збільшення штату "строковиків" призведе до зростання кількості фізично слабких солдатів, а також запустить процес "вимивання" молодих чоловіків з економіки країни, яку РФ намагається налаштувати на військові рейки.