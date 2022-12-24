Путін отримує лише позитивну інформацію про перебіг війни в Україні, - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як пише WSJ, посилаючись на інсайдерську інформацію, Путін щоранку нібито отримує письмовий звіт про спеціальну операцію в Україні. Проте інформація у цьому документі ретельно вивіряється, щоб підкреслити успіхи російських військових і зменшити або взагалі замовчати їхні невдачі.

"Обізнані люди повідомили, що оновлення потрапляють на стіл Путіна зазвичай через кілька днів, тому вони часто є неактуальними. Військові командири підпорядковуються ФСБ, наступнику КДБ, яка редагує звіти для експертів у Раді безпеки, а ті передають їх секретарю Ради Миколі Патрушеву, головному "яструбу", який допоміг переконати Путіна напасти на Україну. Саме він і передає звіти Путіну", - розповідає WSJ.

Крім того, з посиланням на інсайдерську інформацію видання підкреслює, що Путін довго відмовлявся від користування інтернетом, побоюючись цифрового стеження. Тож, джерела коментують, що це робить Путіна ще залежнішим від брифінгових документів, складених ідеологічно орієнтованими радниками.

Проте речник президента Дмитро Пєсков спростовує WSJ ці факти.

"Президент так само як і раніше, має кілька каналів отримання інформації. Будь-які заяви про те, що він отримує спотворену інформацію, не відповідають дійсності", - наводить видання слова спікера президента РФ.

Однак, за повідомленнями обізнаних людей, російські офіційні особи, проурядові журналісти та аналітики впродовж кількох місяців намагалися особисто донести до президента Росії інформацію про провал його спецоперації. Вони вважають, що Путіну бракує чіткої картини воєнного конфлікту, що він загалом не розуміє реального стану подій як усередині країни, так і за її межами.

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