Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Все, що відбувається у Білорусі є загрозою для нас. Все, що зараз там тренується може бути використане проти нас. Ми вже бачили чим закінчились навчання, які там проводилися. Росіяни постійно використовують республіку Білорусь. Зараз РФ та українська армія готуються до весняної кампанії. Зима вносить свої корективи, зараз не можна проводити стратегічні наступальні операції, є багато факторів. Україна готує резерви, партнери постачають техніку. Наше основне завдання тримати оборону, щоб бути готовими до весняної кампанії, в якій розгорнуться ще сильніші дії, з новими силами", - наголосив Костенко.

За словами полковника СБУ, ворог буде намагатися проводити стратегічні операції.

"Чи долучиться Білорусь до війни - гостре питання. На цей час у нас є інформація, що там немає ударного угруповання і вони не готові, політична ситуація не дозволяє. Лукашенко намагається залишитись в стороні, якось допомагати, але не прямо застосовувати ЗС республіки Білорусь. Є інформація, що військовослужбовці Білорусі не всі підтримують вторгнення в Україну. Російський дипломатичний напрямок і особисто Путін працює над тим, щоб втягнути Білорусь у війну, аби підсилити себе і розділити відповідальність за війну. Вступить Білорусь чи ні у війну - ми дізнаємось на початку весняної кампанії у березні, квітні. Коли росіяни будуть готові намагатися досягнути своїх цілей. Вони не збираються закінчувати війну", - зауважив Костенко.

Нагадаємо, 19 грудня представник Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Валерій Ковалевський заявив, що роль білоруської території у війні буде підвищуватися.

Про спільні навчання російських та білоруських військових детально писав український журналіст, військовий експерт Сергій Згурець у статті від 9 січня.

14 січня повідомлялося, що до Білорусі прибуло ще два ешелони з окупантами і технікою.

Спільні з Росією авіаційні навчання на території Білорусі поки не несуть загрози для України

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