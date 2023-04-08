Путін перебуває в "капсулі" і "папочки" є єдиним джерелом інформації, - Фейгін

Про це заявив російський опозиціонер Марк Фейгін в етері Еспресо.

"Щодо Путіна – він безумовно параноїк, на нього це може справити враження. Ми про це говорили, посилаючись на чутки, чи інформацію, чи якісь непрямі дані, наприклад, про те, що Путін не сидить у тих місцях, де ввімкнено світло. У Кремлі часто горить світло й штандарт президентський піднятий. Цей утікач Каракулов, який дав інтерв’ю "Досьє", офіцер ФСО, займався зв’язком і забезпеченням усього, що з цим пов’язано, заявив, що Путін дійсно може залишатися в Сочі (три однакові кабінети побудовано – в Сочі, на Валдаї та в Кремлі), там відбуваються протокольні зйомки, якісь зустрічі, а ніхто не знає, де він", - сказав він.

Опозиціонер наголосив, що спеціально літак вилітає порожній до Москви, щоб усі вважали, що він перелетів у Москву і кортеж також – аж до такої міри параноїдальності доходить.

"Хтось скаже: він це про людське око робить, начебто працює багато. А хтось – він просто боїться: літак підстрелять, а він у Сочі сидить, нічого й не сталося. Багато чинників, можливо дрібних, дають уявлення про те, як Путін взаємодіє з оточенням. Вся ця бункерна ізоляційно-карантинна система доводить, що він лише з "папочок"" і бере інформацію. Каракулов сказав, що Путін Інтернет не дивиться, нема в нього Інтернету, а телевізор йому вішають усюди, куди б він не приїхав. Телевізор був обов’язково – з трьома, здається, каналами. Тобто телевізор він дивиться. Природно, ця людина перебуває в капсулі, наче в целофані, і "папочки" – єдине джерело інформації", - підсумував Фейгін.