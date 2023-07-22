Путін перетворює Росгвардію у власну армію на випадок нового заколоту, - Подоляк

Про це сказав радник голови ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону у п'ятницю, 21 липня.

Новий заколот відбудеться навіть після військового бунту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Заколот вагнерівців зазнав невдачі, бо Пригожин — надто дрібна людина і не хотіла забирати собі владу, вважає Подоляк.

"Наразі не сформувалася група політична, яка б могла перехопити владу та стати замість Путіна", – зазначив представник ОП.

На думку Подоляка, в Росії з'являтимуться невеликі групи, які "будуть щось забирати собі". Саме цим і характеризуватиметься революційний процес у країні-агресорі.

Путін хоче створити нову армію для внутрішнього використання із Росгвардії. Ця армія отримує як важке озброєння, а й спецназ у підпорядкування. Однак навіть Росгвардія постане проти Путіна, тому що в Росії люблять "сильного царя".

"Путін після невдалого заколоту Пригожина довів, що він не цар, а блазень, боягузлива людина, яка не ухвалює рішення, тікає. Росія його вже не любить. Все, немає сакральності Путіна", – вважає Подоляк.

Він заявив, що США все ще думають, що можуть зупинити революційні процеси в РФ, але зробити це неможливо.