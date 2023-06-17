Путін підтвердив, що Росія вивозила дітей з України

Про це російський диктатор Путін заявив під час зустрічі із лідерами африканських країн.

Лідер терористичної держави вважає, що вивезення українських дітей на територію РФ відбувалося "легально".

"З приводу дітей. Діти - свята справа. Ми вивозили їх зі зони конфлікту, рятуючи їхнє життя та здоров'я. Ось що відбувалося. Ніхто не збирався жодних дітей розлучати з сім'ями. Вивозили цілими дитбудинками", - заявив Володимир Путін.