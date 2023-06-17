Путін підтвердив, що Росія вивозила дітей з України
Президент Росії Володимир Путін не приховує, що вони викрадають дітей з України
Про це російський диктатор Путін заявив під час зустрічі із лідерами африканських країн.
Лідер терористичної держави вважає, що вивезення українських дітей на територію РФ відбувалося "легально".
"З приводу дітей. Діти - свята справа. Ми вивозили їх зі зони конфлікту, рятуючи їхнє життя та здоров'я. Ось що відбувалося. Ніхто не збирався жодних дітей розлучати з сім'ями. Вивозили цілими дитбудинками", - заявив Володимир Путін.
- У березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації українського населення, зокрема дітей.
- 8 червня комітет сенату США з міжнародних відносин одностайно підтримав проєкт резолюції, яка засуджує незаконну депортацію українських дітей до Росії, а також називає дії РФ геноцидом проти українського народу.
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