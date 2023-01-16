"Ми зараз не тільки хочемо виграти цю війну, але ми хочемо з мінімальними додатковими збитками для України. Недостатньо сказати коли ми виграємо. Метою має бути мінімізація жертв українців і їх збитків", - відзначив американський політик.

Він відзначив, що зараз в України і колективного Заходу є спільна проблема – немає ефективної стратегії перемоги. "Якби у нас був кращий план, то ми б не проходили через ці постійні заяви українського уряду, коли вони кажуть потрібна ця зброя, та зброя і ще одна, а Білий дім каже, можливо, так, а може, ні. Давайте вирішимо, що в нас по плану, а потім знайдемо ресурси, необхідні для досягнення поставлених цілей", - наголосив Джон Болтон. На його думку, президент Зеленський повинен продовжувати тиснути на Білий дім і НАТО, щоб розробити таку стратегію і бачити перспективи перемоги.

"Якщо ми переможемо та дамо цей урок, то він щось скаже росіянам і китайцям в Азії та іншим країнам світу. Адже перемога України – це також перемога США і НАТО. Ми повинні пояснити людям у всьому світі, що це не просто європейська війна, а на цьому етапі – це справді світова війна ", - підкреслив Джон Болтон.