Путін після розмови з Макроном звинуватив владу України в "курсі на демонтаж" Мінських угод

Про це Путін заявив на пресконференції після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає Еспресо.TV.



"На мою думку, всім очевидно, що сьогоднішня влада в Києві взяла курс на демонтаж Мінських домовленостей. Немає зрушень з таких важливих питань, як конституційна реформа, амністія, місцеві вибори, правові аспекти особливого статусу Донбасу. Досі не закріплена в українському законодавстві формула Штайнмаєра, коли ми погодилися з деякими поправками у Мінських домовленостях та пішли на певні поступки", - сказав Путін.



Крім того, президент РФ зажадав від влади України прямого діалогу з окупаційними адміністраціями окупованих Росією Донецька і Луганська.



"Київ, як і раніше, ігнорує всі можливості мирного відновлення територіальної цілісності країни шляхом прямого діалогу з Донецьком та Луганськом", - сказав Путін.



Водночас президент Франції висловив думку, що Мінські угоди "дійсно можуть сприяти прогресу у врегулюванні кризи в Україні".



"Вирішення українського питання може бути лише політичним, і база цього рішення - це Мінські угоди", - сказав Макрон.



При цьому французький лідер назвав питання зміни Конституції України, особливого статусу ОРДЛО і виборів на цих територіях "дуже чутливими".

Нагадаємо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ніхто не примушує Україну виконувати Мінські угоди на російських умовах.