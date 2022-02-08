Путін після розмови з Макроном звинуватив владу України в "курсі на демонтаж" Мінських угод
Президент РФ Володимир Путін звинуватив владу України в небажанні виконувати Мінські домовленості
Про це Путін заявив на пресконференції після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає Еспресо.TV.
"На мою думку, всім очевидно, що сьогоднішня влада в Києві взяла курс на демонтаж Мінських домовленостей. Немає зрушень з таких важливих питань, як конституційна реформа, амністія, місцеві вибори, правові аспекти особливого статусу Донбасу. Досі не закріплена в українському законодавстві формула Штайнмаєра, коли ми погодилися з деякими поправками у Мінських домовленостях та пішли на певні поступки", - сказав Путін.
Крім того, президент РФ зажадав від влади України прямого діалогу з окупаційними адміністраціями окупованих Росією Донецька і Луганська.
"Київ, як і раніше, ігнорує всі можливості мирного відновлення територіальної цілісності країни шляхом прямого діалогу з Донецьком та Луганськом", - сказав Путін.
Водночас президент Франції висловив думку, що Мінські угоди "дійсно можуть сприяти прогресу у врегулюванні кризи в Україні".
"Вирішення українського питання може бути лише політичним, і база цього рішення - це Мінські угоди", - сказав Макрон.
При цьому французький лідер назвав питання зміни Конституції України, особливого статусу ОРДЛО і виборів на цих територіях "дуже чутливими".
- Нагадаємо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ніхто не примушує Україну виконувати Мінські угоди на російських умовах.
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