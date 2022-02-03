Ніхто не примушує Україну виконувати Мінські угоди на російських умовах, - Кулеба

Про це він сказав в ефірі 1+1.

"Мінські угоди не можуть бути виконані на російських умовах, в основі яких прямий діалог між Україною і ОРДЛО, який нам нав'язують і який на зустрічах на всіх рівнях відкидається... Але якщо мається на увазі, що хтось приїжджає, починає тиснути на Україну, виконуйте Мінські угоди так чи так, то цього немає. Це все чутки, ні в одній розмові цього не було з однієї простої причини. За всі ці роки наші партнери зрозуміли - ні президент Зеленський, ні Україна не будуть терпіти тиску і примусу щось виконувати", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, те, що Мінські домовленості є основою для врегулювання, це факт. Але є російська інтерпретація, яка не відповідає українським інтересам.

"Були випадки, коли нам щось намагалися нав'язати. Зараз ніхто не нав'язує нам виконання Мінських угод на російських умовах", - додав Кулеба.

26 січня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон надав відповідь Росії на "гарантії безпеки" і оприлюднювати її не планують.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що основні меседжі, викладені у відповідях Альянсу на "гарантії безпеки" Росії, стосуються допомоги Україні в посиленні оборони, готовності наростити сили на Східному фланзі та тяжких наслідків для РФ у випадку посилення агресії.

31 січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що виконання Мінських угод означає знищення України

Згодом Путін звинуватив Україну у "хронічному саботажі" Мінських домовленостей.

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