Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін дотискає Лукашенка. Є інформація, що Путін в ультимативній формі погрожував Лукашенку особистою розправою з боку Росії. Я сподіваюсь, що Лукашенку вдасться викрутитися з цієї ситуації, тому що він має звірячу інтуїцію, але поки йому це не вдається. Путіну вдалося залякати Лукашенка", - зазначив Бульба.

За словами засновника "Білого легіону", Путін примусив Лукашенка розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

"Насправді Лукашенко не просив цю зброю. Його не задовольняє той факт, що Путін завіз зброю і буде сам нею керувати. До Лукашенка вже дійшло, що Путіна хвилює український контрнаступ, і Путін готовий використати тактичну ядерну зброю, яку завозить у Білорусь. Путін вважає: якщо прилетіло з Білорусі, то й відповідь буде по території Білорусі", - додав Бульба.

25 березня президент РФ Володимир Путін сказав, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.

31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.

А генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі є спробою залякати Захід, але Альянс не піддаватиметься на ядерний шантаж







