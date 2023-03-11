Путін планує захопити Донбас, а з Херсонщини та Запоріжжя зробити розмінну карту, - Фейгін
Опозиціонер, колишній депутат Держдуми Марк Фейгін вважає, що Путін хоче захопити Донбас, щоб розпочати переговори
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росіяни вважають, що мають Луганщину під повним окупаційним контролем, а от з Донеччиною потрібно завершити та вийти більш різко на якісь переговори. Путін у будь-якому випадку хоче залишити за собою Донбас, а розмінною картою зробити частини Запорізької, можливо, Херсонської областей. Крим і Донбас – це важливі точки. Командуванню ЗСУ зрозуміло для чого Бахмут тримається, щоб продовжувати сковувати сили РФ, щоб російські частини зазнавали втрат. Сім тижнів – це максимальний термін, який треба протриматись Бахмуту, коли почнеться наступ Збройних Сил України", - зазначив Фейгін.
Опозиціонер також додав, що для російського командування важливо взяти Донбас, щоб отримати переговорну позицію
"Понад 50 тисяч військових РФ зараз воює під Бахмутом та продовжуватимуть перебувати в зоні боїв на сході. Для російського Кремля важливо взяти увесь Донбас. Тобто Донеччину й Луганщину, щоб отримати переговорну позицію. Але росіяни не зможуть втримати ці території, якщо Україна отримуватиме у заявленому об'ємі зброю, і здійснить контрнаступальну операцію. Стратегія Росії побудована саме на досягненні максимального можливого результату, окупація всього Донбасу, і зробити його об'єктом переговорів", - підкреслив Фейгін.
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