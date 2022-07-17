Путін почав готувати доньку стати його наступницею, - радник міністра МВС Денисенко
Радник міністра МВС Вадим Денисенко розповів, що вперше в історії Володимир Путін вивів свою доньку Катерину Тихонову у велику політику
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Засідання Радбезу Росії нічого не змінило для України. Людину, яка провалила імпортозаміщення у РФ поставили віцепрем'єром, який буде відповідати за оборонно-промисловий комплекс. Людину, яка провалила оновлення оборонно-промислового комплексу - поставили керувати "Роскосмос". Є цікавий момент, вперше в історії Володимир Путін вивів свою доньку Катерину Тихонову у велику політику. Він не зробив її чиновницею, він зробив її співголовою координаційної ради з імпортозаміщення Російської спілки промисловців і підприємців (РСПП). Не виключено, що Путін починає задумуватися, щоб дочка стала його наступницею", - підкреслив Денисенко.
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