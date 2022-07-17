Путін втратив контроль над ситуацією у Кремлі, - Піонтковський
Політолог, публіцист Андрій Піонтковський вважає, що сигналом до останньої боротьби в оточенні Путіна буде звільнення Херсона
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Путін втратив контроль над ситуацією. На нього вже не оглядаються, і це нормально. У цій ситуації дивно чудуватися. Завжди виникає партія скажених фашистів - битися до кінця, використовувати ядерну зброю, і людей - обережних циніків, які не надихаються формулою Путіна "вони на кладовища, а ми до раю", не хочуть вони до раю. Я очікував, що сигналом до останньої боротьби цих павуків у банці буде звільнення Херсона. Я назвав би це "перед херсонським синдромом", що настав зараз у бункері Путіна", - зауважив Піонтковський.
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