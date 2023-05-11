Путін починав війну в Україні кількістю 200 тис. солдатів, а зараз 360 тис. росіян беруть участь у бойових діях, - полковник ЗСУ Селезньов
Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що додаткові сили та резерви з боку РФ не змінять ситуацію на полі бою
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Путін марить тим, що зможе поставити до лав російського війська 400 тис. солдатів шляхом призову резервістів на збори. Цей прошарок російського суспільства може бути залучений до участі в так званій спецоперації. Також росіяни звертають увагу на гастарбайтерів, які приїжджають з країн Середньої Азії. Росіяни вважають, що вони зможуть стати основою для формування того самого 400 тис. війська", - зазначив Селезньов.
Полковник ЗСУ також додав, що росіяни намагаються назбирати якусь кількість особового складу з окупованих територій України та відправити їх у м'ясорубку війни.
"Але на тлі мобілізаційних планів російської окупаційної армії є ще плани української армії щодо контрнаступу. Маю сумнів, що росіяни зможуть набрати необхідну кількість особового складу. До речі, починав Путін так звану спецоперацію кількістю 200 тис. солдатів, а зараз 360 тис. російських вояків беруть участь у бойових діях. І ефективність від двічі збільшеної армії не надто висока. Додаткові сили та резерви навряд чи кардинально змінять ситуацію на полі бою", - підкреслив Селезньов.
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