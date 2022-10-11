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Путін починав з терактів у Москві і закінчує підривом Кримського мосту, - російський опозиціонер Невзлін

11 жовтня, 2022 вiвторок
03:03
війна з Росією Леонід Невзлін

Путін починав політичну кар'єру із вибухів будинків з мирними мешканцями – такі ж методи він використовує і через 22 роки правління

Про це пише у телеграм російський опозиціонер, бізнесмен та громадський діяч Леонід Незвзлін.

Він зазначає, що Путін почав свій шлях у 2000 році з оплаченого Москвою походу Басаєва на Дагестан та вибуху будинків у Буйнакську, Москві та Волгодонську. Після чого – Друга Чеченська війна, фальсифікація виборів. Тоді "родина" Єльцина досягла мети: Путін став "президентом" РФ. Відразу нелегітимним.

За 22 роки він перетворив державу на мафію, розбагатів на крадених у росіян грошах, побудував тоталітарний режим, загруз у війнах, вбивствах, рейдерстві, корупції, грабежах, спецопераціях у країні та за кордоном. Апогеєм його злочинної діяльності стала війна з Україною.

Але щось пішло не так. Тепер йому знадобилися нові "терористи-басаєви" та "нові вибухи будинків".

Цього разу йому не потрібні вже гроші та бандити "сім'ї" Єльцина, у нього є свої. Він замовляє за традицією новий "теракт", цього разу – на символічному Кримському мості, і після його здійснення з новою силою розгортає "спеціальну військову операцію" щодо знищення народу та інфраструктури вільної та незалежної України.

"Ще вчора я був певен, що вибух мосту – блискуча операція українських спецслужб. Тепер розумію, що її було проведено, як і попередні "професійні" операції трієчників із ФСБ – як, наприклад, отруєння Навального, Кара-Мурзи та інших. Вуха виконавців стирчать на всі боки", - йдеться у дописі.

Мафіозний режим, що "по-сталінськи" придушив репресіями величезну країну, тепер воює "по-гітлерівськи" з усім вільним світом і має при цьому величезний запас тактичного і стратегічного ядерного озброєння. Режим, який, щоб зберегти свої життя та владу, ні перед чим уже не зупиниться. Бо поразка — це його смерть, кінець.

Далі автор зазначає, що зупинити терор Путіна можна лише знищивши терориста:

"Я не маю на увазі ліквідацію саме і лише Путіна як фізичну особу. Йдеться про ліквідацію мафіозної влади РФ. Тепер це не тільки Путін, це вся "партія війни", силова хунта, злочинне угруповання, пов'язане загальними страхами та загальними цілями. За Україною має стати весь цивілізований західний світ, на чолі зі США. І що швидше, то більше шансів перемогти ворога всього людства".

Леонід Невзлін - російський підприємець та громадський діяч. Бізнес-партнер та соратник Михайла Ходорковського. Засуджений у Росії до довічного ув'язнення. Зараз проживає в Ізраїлі.

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Володимир Путін
тероризм
війна з Україною
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