Путін погодив переведення тимчасово окупованих територій України на московський час
Путін підписав закон про переведення "ДНР", "ЛНР", тимчасово окупованих частин Херсонської та Запорізької областей на московський час
Про це йдеться в тексті закону.
Переведення відбулося шляхом внесення змін у федеральний закон від 2011 року. У новому трактуванні до об'єктів РФ, на які поширюється дія московського часу, додано "ДНР", "ЛНР" та тимчасово окуповані частини Херсонської та Запорізької області.
Ці зміни ухвалила 11 квітня держдума, а 12 – рада федерацій.
- Нагадаємо, також Путін напередодні підписав закон про електронні повістки та закрив кордони для тих, хто не з'явився у військкоматі.
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