Про це йдеться в тексті закону.

Переведення відбулося шляхом внесення змін у федеральний закон від 2011 року. У новому трактуванні до об'єктів РФ, на які поширюється дія московського часу, додано "ДНР", "ЛНР" та тимчасово окуповані частини Херсонської та Запорізької області.

Ці зміни ухвалила 11 квітня держдума, а 12 – рада федерацій.