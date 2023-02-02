Путін погрожує відповіддю на передачу Україні закордонних танків: "Застосуванням бронетехніки не обмежимося"
Президент РФ Володимир Путін погрожує відповіддю на постачання Україні закордонних танків, і запевняє, що бронетехнікою російська армія не обмежиться
Про це він сказав, виступаючи 2 лютого на вечорі, присвяченому 80-річчю перемоги у Сталінградській битві, передають росЗМІ.
"Нам є чим відповісти, і застосуванням бронетехніки справа не закінчиться", - заявив Путін.
"Ми свої танки до їхніх кордонів не скеровуємо, але у нас є чим відповісти", - додав президент РФ.
Він також озвучив улюблений наратив Кремля про нібито існування прямих загроз безпеці Росії.
"Зараз, на жаль, ми бачимо, що ідеологія нацизму вже у своєму сучасному вигляді, у сучасному прояві знову створює прямі загрози безпеці нашої країни", - заявив Путін.
- Німеччина 25 січня погодила постачання Україні 14 танків Leopard 2, а також дозволила реекспорт іншими країнами.
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