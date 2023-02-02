Про це він сказав, виступаючи 2 лютого на вечорі, присвяченому 80-річчю перемоги у Сталінградській битві, передають росЗМІ.

"Нам є чим відповісти, і застосуванням бронетехніки справа не закінчиться", - заявив Путін.

"Ми свої танки до їхніх кордонів не скеровуємо, але у нас є чим відповісти", - додав президент РФ.

Він також озвучив улюблений наратив Кремля про нібито існування прямих загроз безпеці Росії.

"Зараз, на жаль, ми бачимо, що ідеологія нацизму вже у своєму сучасному вигляді, у сучасному прояві знову створює прямі загрози безпеці нашої країни", - заявив Путін.

Німеччина 25 січня погодила постачання Україні 14 танків Leopard 2, а також дозволила реекспорт іншими країнами.

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