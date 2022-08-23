Путін помилився, коли вважав, що зможе зламати український народ та Збройні сили України, - Столтенберг

Таку думку він висловив на саміті Кримської платформи в етері телеканалу "Еспресо".

"Президент Путін думав, що він зможе зламати український народ та Збройні сили України. Він думав, що зможе диктувати свої умови. Путін помилився. Дуже багато друзів України своєю присутністю на саміті Кримської платформи засвідчують це. Україна пережила шість важких місяців війни. Український народ показує власну змогу протистояти брутальній агресії Росії", - наголосив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО наголосив, що Альянс буде і надалі підтримувати Україну

"В НАТО повністю солідарні з Україною. Наші країни члени повністю підтримують Україну. Ми допомагаємо Україні покращити своє військове обладнання. НАТО віддане співпраці з Україною. Зараз війна йде на виснаження. Це війна волі та логістики. Тому ми маємо далі підтримувати Україну", - додав він

Цього року участь у другому саміті Кримської платформи підтвердили близько 60 іноземних учасників (країн і організацій), зокрема генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич, президент Польщі Анджей Дуда, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Повного списку гостей до останнього не розголошували з міркувань безпек

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