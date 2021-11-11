Путін пожалівся Меркель на використання Україною дронів у зоні ООС і активність НАТО у Чорному морі

Про це повідомляє сайт Кремля.



Щодо мігрантів на кордонах із Білоруссю Путін висловився на користь контактів ЄС із режимом Лукашенка.



"Продовжено обговорення ситуації на кордонах Білорусії з країнами Євросоюзу. Підтверджено важливість якнайшвидшого врегулювання гострої міграційної кризи, що виникла, відповідно до міжнародних гуманітарних норм. Володимир Путін висловився за відновлення контактів між державами ЄС і Білорусією з метою вирішення цієї проблеми", - йдеться у повідомленні.



Крім того, очільник РФ поскаржився на використання Україною бойових безпілотників проти російських окупаційних військ у районі проведення Операції об'єднаних сил.



"Президент Росії звернув увагу на деструктивну політику Києва, який дедалі більше робить ставку на силові методи, у тому числі використовуючи, порушуючи мінський Комплекс заходів, ударні безпілотні апарати", - повідомили у Кремлі.



Також Путін назвав "дестабілізуючими та небезпечними" дії США та інших країн НАТО у Чорному морі.



"Відзначено також дестабілізуючий та небезпечний характер провокаційної активності збройних сил США та інших країн НАТО в Чорному морі", - повідомили в Кремлі.



Кількома днями раніше Путін у телефонній розмові з Меркель порадив домовлятися з владою Білорусі щодо кризи з мігрантами на кордонах.

Нагадаємо, 26 жовтня Збройні Сили України вперше застосували ударні безпілотники Bayraktar TB2 у зоні ООС, знищивши гармату окупантів.

4 листопада корабель Шостого флоту ВМС США увійшов до Чорного моря, у Росії заявили про відстеження його маневрів.